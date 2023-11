Die Niedersächsischen Landesforsten laden ein zu ihrem zweiten Weihnachtsmarkt an der Wagenburg Solling. Am 16. Dezember wollen Forstleute mit dem Verkauf von original Sollingfichten aus dem Forstamt Neuhaus an eine alte Tradition anknüpfen. Frisch aus der Region auf kurzem Weg in die gute Stube lautet das Motto, unter dem Weihnachtsbäume aus heimischen Revieren vermarktet werden. „Unsere am Waldrand gelegene Wagenburg mit zentraler Feuerstelle ist in diesem Jahr mit 20 Marktständen bestückt. Die kleine, fahrbare Rundlings-Siedlung ist Mittelpunkt des Kunsthandwerkermarktes und versorgt die Besucher mit Köstlichkeiten aus der Solling-Region“, kündigt Doreen Verwohlt an. Sie ist Mitarbeiterin des Forstamtes Neuhaus und organisiert zum zweiten Mal den Weihnachtsmarkt an der Wagenburg Solling. „Ausgestellt sind Holzarbeiten, Geschenkartikel, Jagdschmuck und Steinkunst sowie Siebdruckarbeiten auf Textilien und Produkte der Schäferei Borgelt. Heimischer Honig von den Wiesen und Wäldern in Neuhaus, Haselnüsse aus dem Solling, Wildfleischprodukte und sogar naturbelassene Kauartikel für Hunde runden das Marktangebot ab. Gin von der Scheunenbrennerei Strautmann und Produkte vom Schloss Neuhaus Güldenmoor gehören ebenfalls zum Angebot. Und natürlich dürfen an einem kalten Wintertag geräucherte Forelle oder Gulasch mit getrüffelter Pasta, Bratwurst und Pommes als warme Verpflegung ebenso wenig fehlen wie Kaffee, Butter-Apfelkuchen oder Glühwein“, ergänzt die Forstamtsmitarbeiterin.Für die jungen Gäste wird Stockbrot gebacken und der Weihnachtsmann verteilt um 13 Uhr kleine Geschenke. Um 15 Uhr tritt der Bläserchor Tannengrund am Lagerfeuer auf.Auch das schönste Bild einer Kindermalaktion im Wildparkhaus erhält einen Preis. Die Verlosung erfolgt auf dem Weihnachtsmarkt. Wer schon immer mal einen Blick in die Wagenburg Solling werfen wollte, kann das mit dem Besuch beim Weihnachtsmarkt verbinden. Die idyllischen Waldarbeiter-Schutzhütten stehen offen und lassen einen Blick in die ungewöhnliche Outdoor-Behausung zu.Der Weihnachtsmarkt an der Wagenburg Solling beginnt am 16. Dezember um 11 Uhr. Rückfragen sind möglich unter 0151/23678203.Anfahrt:Mehr Infos über die Wagenburg finden Sie hier: