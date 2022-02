Sturmtief und orkanartige Böen: Niedersächsische Landesforsten warnen vor dem Betreten der Wälder

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen angesichts des herannahenden Sturmtiefs vor dem Betreten der Wälder. Von Mittwoch (16.2.) an ist mit hohen Windgeschwindigkeiten zu rechnen, die nach derzeitigen Prognosen bis zur Orkanstärke am Samstag anwachsen. Autofahrer sollten Straßen durch Waldgebiete meiden und sichere Umwege wählen. Spaziergänger in Harz, Heide und an der Küste sollten auf baumfreie Bereiche ausweichen.



Als Folge der mehrjährigen Dürre befinden sich in den Baumkronen mehr abgestorbene Äste und trockene Kronenteile, die jetzt beim Sturm herunterbrechen können. Gleichzeitig haben die hohen Niederschläge der vergangenen Woche den Waldboden oberflächlich aufgeweicht, sodass die Baumwurzeln weniger Halt finden.



Auch nach dem Abflauen des Sturmes zum Beginn der neuen Woche mahnen die Landesforsten zur Vorsicht, da auch dann noch vom Sturm gebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen können.