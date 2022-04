Osterrallye im Wildpark Neuhaus der Niedersächsischen Landesforsten

Spaß für die ganze Familie an Ostermontag

Der Wildpark Neuhaus der Niedersächsischen Landesforsten ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt im Solling. Sein bunter Mischwald mit altem Baumbestand wechselt sich mit offener Landschaft ab. Historische Trockensteinmauern rahmen den Park ein, in dem zahlreiche Wildtiere ihr Zuhause haben. Sie leben in naturnahen Gehegen und repräsentieren die Tierwelt der heimischen Wälder.



Jetzt im Frühjahr freuen sich Besucher auf das frische Grün und den ersten Nachwuchs im Wildpark Neuhaus. Am Ostermontag, 18. April, lädt die Walderlebniseinrichtung zu einem Spaß für die ganze Familie ein.



Bei der Osterrallye geht es darum, viele spannende Fragen zu lösen. Die Antworten findet, wer mit offenen Augen durch den Wildpark geht. So entdecken Besucher die Tiere und den Park auf eine ganz neue Art und Weise. Jeder, der an der Rallye teilnimmt, bekommt am Ende einen kleinen Preis. Wer den richtig ausgefüllten Fragenbogen zurückgibt, nimmt an der Verlosung der Hauptgewinne teil.



Zusätzlich zur Rallye gibt es eine Bastelaktion und die Falknerei zeigt Flugvorführungen mit verschiedenen Greifvogelarten. Das Waldpädagogikzentrum Weserbergland ist mit einem interaktiven Stand vor Ort dabei.



Die Rallye findet während der gesamten Öffnungszeit des Wildparks von 9 bis 16 Uhr statt und ist im Eintrittspreis enthalten. Der Einlass endet eine Stunde vor der Schließung des Wildparks.