Niedersächsische Landesforsten warnen: Waldbrandgefahr steigt weiter an

Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) weisen auf die aktuell hohe Waldbrandgefahr hin. Die hohen Temperaturen der letzten Tage haben die Bodenvegetation und den Oberboden in weiten Teilen der Niedersächsischen Wälder stark ausgetrocknet. An eine Entwarnung ist mit Blick auf die Wetterprognose der nächsten Tage nicht zu denken.



Nach den Waldbrandgefahrenstufen des Deutschen Wetterdienstes (von 1 gering bis 5 sehr hoch) liegen in den nächsten Tagen die Werte in weiten Teilen Niedersachsens bei über 4. In den Bereichen von der Lüneburger Heide bis in den Nordosten Niedersachsens ist sogar die höchste Waldbrandgefahrenstufe (5) ausgerufen. Entsprechend alarmiert sind die Försterinnen und Förster der Niedersächsischen Landesforsten; zwar ist die kameragestützte Waldbrandüberwachungszentrale in Lüneburg bereits besetzt. Dennoch bitten Sie alle Waldbesucher sich an die folgenden Regeln zu halten, damit Waldbrände gar nicht erst entstehen:



- Entzünden Sie keine Feuer und Grillen Sie nicht im Wald oder in Waldnähe!



- Halten Sie sich an das Rauchverbot, das im Wald bis zum 31.10. gilt!



- Parken Sie Ihr Auto nicht über trockenem Gras!



- Werfen Sie keine Zigarettenkippen aus dem Auto!



Sollte es dennoch zu Waldbränden kommen, melden Sie bitte jeden Brand unverzüglich dem Notruf 112.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers