Naturpark Solling-Vogler bietet Führungen im Hutewald der Niedersächsischen Landesforsten

Der Hutewald Solling der Niedersächsischen Landesforsten öffnet am Sonntag, 7. Mai, seine Pforten für die Freiland-Saison: Besucher können die einzigartige Waldweidelandschaft wieder unter fachkundiger Begleitung entdecken. Während der warmen Jahreszeit bietet der Naturpark Solling-Vogler neben dem 7. Mai noch drei weitere Führungen am 2. Juli, 27. August und 10. Oktober an. Zertifizierte Waldpädagoginnen der Niedersächsischen Landesforsten nehmen die Gäste mit in das weitläufige Projektgebiet.Seit 20 Jahren sorgen am Schloss Nienover im malerischen Reiherbachtal Exmoorponys und Heckrinder mit Hufen und Zähnen für Naturschutz und Landschaftspflege. Der Naturpark Solling-Vogler kooperiert mit der „Gästeführungen Weserbergland“ und hat die beliebten und schon zur Tradition gewordenen Wanderungen fest im Jahresprogramm. Mit ein bisschen Glück sind Ponys und Rinder in ihrem ungewöhnlichen Lebensraum zu entdecken. Der Naturpark rät für die 2,5 stündigen Führungen zu festem Schuhwerk und Fernglas, Hunde müssen zuhause bleiben.Treffpunkt ist jeweils der Hutewaldparkplatz an der L 551.Start mit der Waldpädagogin Christine Helms ist am 7. Mai um 10:30 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich per Email unter christine.helms@web.de und telefonisch unter 05531 140392Weitere Führungen durch den Hutewald Solling finden statt am 02.07. und am 01.10. jeweils um 10:30 Uhr und am 27.08.2023 um 15:00 Uhr mit den zertifizierten Waldpädagoginnen Christine Helms und Friederike Kaiser.Die ursprünglich für den 04.06.23 geplante Huteführung entfällt. www.naturpark-solling-vogler.de . 05536 1313, info@naturpark-solling-vogler.de Das Hutewaldprojekt der Landesforsten ist im Laufe der Jahre nicht nur bundesweit bekannt geworden, sondern strahlt auch über Ländergrenzen hinaus. So erreichten den Naturpark Solling-Vogler Kaufanfragen aus dem Ausland, um die Pferderasse dort in Schutzgebieten einzusetzen. Da sich die zugänglichen Exmoorponys auch als Reit-, Zug- oder Kutschpferde eignen, werden überzählige Ponys auch an geeignete Privatpersonen abgegeben. Das jüngste Highlight ist der beschilderte Panoramaweg durch die Neue Hute. Der Hutewald ist Teil eines Verbunds von Walderlebniseinrichtungen der Niedersächsischen Landesforsten, die unter der Dachmarke “Unsere Naturtalente“ Menschen bei ihrer Erholung in der Natur begeistern wollen.