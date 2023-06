Landesforsten eröffnen Misburger Wald-Forum: Waldpädagogik und Umweltbildung in der Landeshauptstadt

Gemeinsam mit Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte haben die Niedersächsischen Landesforsten am Freitag, 9. Juni 2023, das Misburger Wald-Forum in Hannover eröffnet. Das am Rande des Misburger Waldes im Hannoveraner Stadtteil Misburg gelegene Wald-Forum ist nun ein weiterer Stützpunkt der waldpädagogischen Arbeit und des Umweltbildungsangebotes der Landesforsten in der Region Hannover-Hildesheim.



„Unsere Wälder sind natürliche Klimaschützer, das Wissen um den Wald gilt es zu mehren. Im Misburger Wald-Forum gibt es dafür die besten Voraussetzungen, damit insbesondere Kinder aus der Stadt den Wald als Ökosystem kennenlernen können“, erklärte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte anlässlich der Eröffnung.



Auch Landesforsten-Präsident Dr. Klaus Merker hob die besondere Bedeutung des Standortes für die Waldpädagogik hervor: „Die Wälder und ihre Bedeutung für eine nachhaltig agierende Gesellschaft sind in aller Munde. Ich freue mich, dass wir mit dem neuen Wald-Forum den Menschen hier in der Landeshauptstadt ein Angebot unterbreiten können, sich über die vielfältigen Leistungen des Waldes zu informieren.“



Das Misburger Wald-Forum ist Teil des „Waldpädagogikzentrums Hannover-Hildesheim“ und jetzt neben der Gehegeschule im Wisentgehege Springe ein zweiter Standort für waldbezogene Umweltbildung in der Region.



Ziel des Umweltangebotes ist es, nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Erwachsene über die vielfältigen Wirkungen des Waldes als Rohstofflieferant, Wasserfilter, Klimaschützer, Lebensraum und Ort für Erholung zu informieren. Ganzjährig wird ein vielfältiges Programm für Schulklassen und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und der Stadt Hannover angeboten. Neben dem Misburger Wald als Lern- und Erlebnisraum bestehen jetzt in den Räumlichkeiten des Wald-Forums auch Möglichkeiten, Themen zu vertiefen und ein wetterunabhängigeres Angebot zu schaffen.