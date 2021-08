Eine sinnlich - poetische Nacht im Wald vom 21. auf 22. August

Zu einer sinnlich - poetischen Nacht im Wald laden die Niedersächsischen Landesforsten auch in diesem Jahr wieder ein. Ein Förster, Schauspielerinnen und Schauspieler vom Deutschen Theater Göttingen und aus Oberhausen wollen Menschen jeden Alters einen Waldsommernachtstraum bereiten. Er beginnt mit einer rund zwei Kilometer langen Wanderung zum Spielort. Das ist eine von uralten Buchenbäumen umgebene Waldlichtung, die fernab von Zivilisationsgeräuschen nahe der Ortschaft Ertinghausen bei Hardegsen liegt. Das Niedersächsische Forstamt Dassel bietet die kostenlose Veranstaltung seit mehreren Jahren an.



Wechselhaftes Programm mit Musik und szenischer Lesung mitten im Wald

Das wechselhafte Programm aus Musik und szenischer Lesung beginnt mit Einbruch der Dunkelheit. Revierförster und Organisator Ralf Sepan rechnet fest damit, dass sich zu später Stunde noch ein „Wilderer“ oder eine „Kräuterhexe“ ans knisternde Lagerfeuer gesellen, um ihre Geschichten zu erzählen. „Danach übernehmen die Geräusche des Waldes und das nahe Bachplätschern das Programm“, beschreibt Sepan seinen Waldsommernachtstraum. Förster und Schauspieler haben den Termin ganz bewusst gewählt: Die nächtliche Dunkelheit ist jetzt im August noch kurz, und der Vollmond verwandelt die Waldlichtung mit den knorrigen Bäumen in eine besondere Stimmung.



Menschen eine Nacht unterm Sternenzelt bieten

Ziel der ungewöhnlichen Kooperation ist es, Menschen - und ganz besonders Familien - eine Übernachtung unterm Sternenzelt zu ermöglichen und den Wald neu zu entdecken. Die Akteure sind Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Musiker des Deutschen Theaters Göttingen, die Schauspielerin Karin Kettling aus Oberhausen und Musiker Friedrich Wegener aus Göttingen.



Ralf Sepan weist darauf hin, dass die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich ist. Der Waldsommernachtstraum könne nur bei gutem Wetter stattfinden, so der Forstmann. Auch seien noch Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid 19 möglich. „Wir entscheiden kurzfristig, ob das Wetter den Traum wahr werden lässt“, sagt Sepan, der im Zweifel über die angegebenen Telefonnummern erreichbar ist.



Treffpunkt: Waldparkplatz „Ertinghäuser Grund“, an der K 430, 800 m vor dem Ortsschild „Ertinghausen“

Datum und Uhrzeit: Samstag, 21.08.2021 19.00 Uhr

und eine kürzere Zusatzveranstaltung am Sonntag nachmittag, 22.08.2021, um 15.00 Uhr

Mitzubringen sind: Picknick, Schlafsack/ Isomatte für den 21.8.2021.

Ein Gepäcktransfer ist eingerichtet.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um eine Spende für die Akteure wird gebeten.

