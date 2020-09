Deutsche Waldtage 2020: Mit WALDWOHLErlebnissen gegen den Klimawandel!

Niedersachsenweit finden im Rahmen der Deutschen Waldtage vom 18.-20. September 2020 verschiedene WALDWOHL® Aktionen in den Wäldern der Niedersächsischen Landesforsten statt. Die besonderen WALDWOHLlassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Tiefe der wohltuenden Waldatmosphäre eintauchen und sorgen so für das persönliche Wohlbefinden. Damit auch der Wald davon profitiert, werden die Erlöse durch die Teilnehmerbeiträge in Aufforstungsprojekte in Niedersachsen fließen. So sorgt jeder Erlös für den Walderhalt und Wiederaufbau der Wälder in Zeiten des Klimawandels!Wir wissen es eigentlich schon seit immer – der Wald tut uns gut! Viele Menschengenerationen waren wir mit der Natur sehr eng verbunden, heutzutage fehlt uns dieser Anteil oft in unserem komplexen Alltag. Die Japaner haben diese Wirkung über das Shinrin Yoku – übersetzt „Baden in der Waldluft“ oder „Eintauchen in die Waldatmosphäre“ – wiederentdeckt und seit einiger Zeit erleben auch die Deutschen eine neue Beziehung zum Wald. Und die Wissenschaft findet immer mehr interessante Verbindungen über die Wirkung des Waldes auf unsere menschliche Gesundheit.Während der Deutschen Waldtage können sich in vielen Regionen in Niedersachsen die Waldbesucher in Bild davon machen, was es bedeuten kann, die Waldatmosphäre achtsam wahrzunehmen und für sich zu nutzen, wenn dieses unter fundierter Anleitung geschieht. Und durch die Teilnahme an einer dieser Veranstaltung sorgen Sie nicht nur gut für sich selbst, sondern auch für die Wälder Niedersachsens. Denn diese haben erheblich unter dem Klimawandel zu leiden und benötigen unsere Hilfe. Die Erlöse werden in das Projektfließen.Nähere Infos, die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung finden interessierte Teilnehmer auf folgenden Plattformen: www.treffpunktwald.de ) und www.deutsche-waldtage.de ).Ab 2021 wird WALDWOHL® ein großes Angebot von WALDWOHL®Erlebnissen, die auf den Waldflächen der Nds. Landesforsten stattfinden, gemeinsam mit qualifizierten Trainern und Akteuren auf dem Markt anbieten. Als Exklusiv-Partner der Niedersächsischen Landesforsten bietet WALDWOHL® eine speziell entwickelte Qualifizierung für zukünftige Trainer im Bereich Wald und Gesundheit an. Ziel der WALDWOHL®Qualifizierung ist es, einen Pool von ausgezeichneten Trainern mit einem einheitlichen Qualitätsstandard für die Landeswaldflächen in Niedersachsen aufzubauen. WALDWOHL® garantiert für diesen Qualitätsstandard und übernimmt im Auftrage der NLF das Flächenmanagement für jegliche Angebote im Waldgesundheitsbereich.