B 4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus vom 18. bis 22. März voll gesperrt

Landesforsten fällen Bäume nach Schäden durch Borkenkäfer, Trockenheit und Stürme

Die Bundesstraße 4 ist von Freitag, 18. März, bis Dienstag, 22. März 2022, zwischen Bad Harzburg und Torfhaus voll gesperrt. Grund für die Vollsperrung zwischen Radau Wasserfall und Marienteichbaude sind Baumfällarbeiten beidseitig der Bundesstraße. Das Niedersächsische Forstamt Clausthal entfernt abgestorbene Borkenkäfer-Fichten und von den Februarstürmen geschädigte Bäume. Die Umleitung erfolgt auf der B 498 über Altenau und Oker.



Abgestorbene Bäume im Revier Radauberg gefährden Verkehrsteilnehmer



Laut Angaben von Christian Schulz, Betriebsdezernent im Forstamt Clausthal, müssen zahlreiche Bäume an der Bundesstraße entfernt werden, die nach Trockenheit oder Borkenkäferbefall abgestorben sind. Dazu kommen neue, bislang nicht eingeplante Windwurf-Schäden, die durch drei Stürme an einem Februarwochenende entstanden sind.. Erschwert werden die Arbeiten durch teils schwierige Geländeverhältnisse und die Gefahr von Steinschlägen. Die Arbeiten führen verschiedene Teams zeitgleich aus. Die Niedersächsischen Landesforsten planen gemeinsam mit den Straßenbauverwaltungen der Landkreise die Fällarbeiten so ein, dass die Einschränkungen möglichst kurzzeitig erfolgen. Dafür werde sogar am Sonntag auf der Baustelle durchgearbeitet, sagt Schulz.