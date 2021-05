Niederrheinische Akademie präsentiert Präsenzprogramm 2021

Am 9.2021 lädt der Kurs “Patientenverfügung - Was beachtet werden sollte” interessierte BürgerInnen ein.

Die Niederrheinische Akademie für medizinische Fort- und Weiterbildung, die auf palliativmedizinische Themen spezialisiert ist, präsentiert aktuell ihr Kursprogramm für Jahr 2021. Die Akademie bietet Fort- und Weiterbildungen für medizinisches Fachpersonal an. Für interessierte BürgerInnen finden zudem Kurse zu den Themen Pflege, Hygiene und Sicherheit sowie zu allgemeinen Themen statt.Ab September werden wieder Präsenzveranstaltungen in den neu ausgebauten Räumlichkeiten im 3. Stock des Palliativ-Kompetenzzentrums der SAPV Niederrhein und der SAPV Rhein-Ruhr in Dinslaken angeboten. Das Programm im Überblick:Im Jahrwerden durch die Niederrheinische Akademie weitere Level-II-Kurse zu, zuund(160 Stunden) angeboten.Die Präsenzveranstaltungen finden, sofern es die Pandemiesituation erlaubt, wie angekündigt statt. Sollte es die Lage erfordern, die Seminare und Kurse online abzuhalten, wird dies von der Akademie, sofern möglich, angeboten. Aktuelle Hinweise gibt jeweils die Webseite.Das Kursangebot der Akademie wird von Dr. med. Christoph Gerhard (Palliativmediziner, Medizinethiker, Neurologe und Schmerztherapeut) zusammengestellt, der die medizinischen Fachseminare gemeinsam mit praxiserfahrenen DozentInnen leitet. Die Seminare sind zur Erlangung von Fortbildungspunkten und Weiterbildungszertifikaten gemäß der medizinischen Weiterbildungsordnung zugelassen.Die Seminaranmeldung erfolgt unter: 02064 – 8 26 65 12 oder anmeldung@niederrheinische-akademie.de . Das aktuelle Kursprogramm findet sich unter www.niederrheinische-akademie.de