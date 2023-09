Ziegeleipark erhält Förderung für museale Projekte

Kulturhistorisches in Erlebnisse und Mitmachaktionen zu verpacken – das ist die Stärke des Ziegeleiparks Mildenberg. Jetzt soll eine App genau dies leisten: Sie vermittelt an den Stationen des neuen Wasserspielplatzes historische Zusammenhänge und nimmt Spielende aller Generationen auf eine Zeitreise mit. Das Vorhaben wird durch das Landesprogrammunterstützt. Ferner hat der Ziegeleipark Mildenberg den Zuschlag für Mittel aus dem Förderprogramm zur Digitalisierung des kulturellen Erbes erhalten. Ziel ist, das Archiv des Ziegeleiparks weiter digital zu sichern und online etwa für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Beide musealen Projekte werden noch in diesem Jahr zusammen mit dem Förderverein „Friedrich Hoffmann“ Ziegeleipark Mildenberg e. V. umgesetzt. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) stellt für die beiden Maßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt knapp 50.000 Euro zur Verfügung.Förderprojekt „Berlins wichtigster Baustoff – Eine interaktive Zeitreise“Im Juni wurde der inklusive Wasserspielplatz im Ziegeleipark eröffnet: Altersunabhängiges Spielen auf der einen Seite und die didaktische Vermittlung museumsspezifischer Inhalte auf der anderen stehen im Fokus. Die geplante App soll das Spielerlebnis mit einer digitalen Zeitreise bereichern. Diese beginnt mit dem Durchschreiten des „Zeittunnels“ – einen etwa zehn Meter langen natürlichen Gang aus Weiden, der die Parkgäste symbolisch ins Jahr 1889 führt. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für dieses Projekt liegen bei 32.660 Euro, vom MWFK kommen 29.394 Euro.Förderprojekt „Digitale Sichtbarkeit Archiv Ziegeleipark“Akten, Fotos und Pläne im Archiv des Ziegeleiparks stammen überwiegend aus der Zeit, als die Ziegelei volkseigener Betrieb (VEB) war. Fotos und bildhafte Darstellungen sollen auf Museum Digital Brandenburg und in der Deutschen Digitalen Bibliothek eingestellt werden. Die Dokumente werden für die wissenschaftliche Recherche auf findbuch.net und Archivportal-D aufbereitet. Herausragende Artefakte und Archivalien können so auf der Website des Ziegeleiparks in die bereits bestehende 360°-Tour eingebunden werden und bilden die Basis weiterer digitaler Anwendungen wie beispielsweise Apps oder Augmented Reality. Projektpartner ist neben dem Förderverein das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv (BBWA). Für das Projekt sind insgesamt 23.047,55 Euro veranschlagt, das MWFK fördert es mit 20.500 Euro.Mehr Infos auf der Website des Ziegeleiparks Mildenberg: https://www.ziegeleipark.de/projekte Infos zu den genannten Förderprogrammen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg: https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/kultur/kultur-und-denkmalfoerderung/genrespezifische-kulturfoerderung/