Partynacht im Ziegeleipark mit der Hermes House Band

Der Ziegeleipark Mildenberg feiert 2022 sein 25-jähriges Bestehen. Aus dem Industrieerbe der ehemaligen Ziegeleien des Zehdenicker Ziegeleireviers entstand 1997 ein Betrieb, der auf über 40 Hektar Industriemuseum und Abenteuerpark in einem ist. Neben dem Museumsbetrieb und den täglichen Angeboten bietet der Ziegeleipark jährlich mehrere Großveranstaltungen für Jung und Alt. So war es für Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies klar, dass für das anstehende Jubiläum eine ganz besondere Veranstaltung hermusste. Die ist nun geplant, der Hauptact verpflichtet, und der Kartenverkauf läuft auf Hochtouren.Eines lässt sich zweifelsohne sagen: Die Hermes House Band ist mit mehr als acht Millionen verkauften Alben in insgesamt 25 Ländern mit einer 35-jährigen Erfolgskarriere immer noch die Nummer Eins unter den Partybands in Europa. Sie tourt um die ganze Welt, das ganze Jahr hindurch (wenn nicht gerade Pandemie ist) und ihre einzige Mission ist es, Menschen jeden Alters und unabhängig von ihrer Nationalität Unterhaltung auf hohem Niveau zu bieten und sich gemeinsam zu amüsieren. Die Hermes House Band wird bei der großen Open Air-Partynacht im Ziegeleipark natürlich auch ihre Hit-Singles wie “I Will Survive”, “Country Road”, “Live Is Life” und “Rhythm Of The Night” in die Nacht singen.Die Veranstaltung öffnet um 18 Uhr ihre Tore, bis zum großen Auftritt der Hermes House Band werden weitere Acts zu hören sein. Auch für Getränke und Leckereien ist gesorgt. Erhältlich sind die Karten ab sofort online über die Homepage www.ziegeleipark.de , an allen Vorverkaufsstellen des Anbieters Reservix und natürlich in der Saison 2022 vor Ort im Ziegeleipark.