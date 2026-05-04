Junge Denkmalpfleger im Einsatz: Jugendbauhütten arbeiten im Ziegeleipark Mildenberg

Im Ziegeleipark Mildenberg treffen sich vom 4. bis 8. Mai 2026 Freiwillige zweier Jugendbauhütten, um gemeinsam an historischen Objekten zu arbeiten und praktische Denkmalpflege hautnah zu erleben. Beteiligt sind die Jugendbauhütte Lübeck sowie die Jugendbauhütte Brandenburg.Die Jugendlichen widmen sich während der Seminarwoche verschiedenen Projekten auf dem Museumsgelände. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Instandsetzung des historischen Kaffenkahns, Arbeiten an verschiedenen Steganlagen sowie Restaurierungsmaßnahmen an Heeresfeldbahnwagen auf dem Gelände der alten Ziegelei.Neben handwerklichen Tätigkeiten gehören auch Dokumentation, Organisation und die gemeinschaftliche Versorgung vor Ort zum Programm.Das Seminar findet in einem naturnahen, bewusst einfach gehaltenen Rahmen statt: Die Teilnehmenden übernachten in Zelten direkt auf dem Gelände und organisieren ihren Alltag weitgehend selbst. Ziel ist es, handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln und zugleich ein Bewusstsein für den Erhalt des kulturellen Erbes zu schaffen.Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Jugendlichen zu machen:im Ziegeleipark Mildenberg (Museumshafen)Vor der Kulisse des Museumshafens präsentieren die Freiwilligen ihre Arbeit am historischen Kaffenkahn. Es besteht Gelegenheit zu Gesprächen mit den Teilnehmenden und Projektverantwortlichen sowie für Fotound Filmaufnahmen.Die Jugendbauhütten sind ein Angebot für junge Menschen im Rahmen eines Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege.Die Jugendbauhütte Lübeck arbeitet mit Einsatzstellen in ganz Schleswig-Holstein und legt unter anderem einen Schwerpunkt auf maritime Denkmalpflege.Die Jugendbauhütte Brandenburg betreut Projekte rund um historische Bauwerke, darunter Dorfkirchen, Fachwerkbauten und Einzeldenkmale, und verfügt über ein eigenes Seminarzentrum im Klosterstift Heiligengrabe.Weitere Informationen unter:Die ersten Jugendlichen sind bereits im Ziegeleipark Mildenberg angekommen. Außerdem auf dem Foto (v.r.n.l.): Roy Lepschies- Leiter Ziegeleipark, Eric Janssen – Zimmerer und Fachanleiter (Jugendbauhütte Lübeck), Ina Michalski - Leitung Jugendbauhütte Brandenburg, Maik Gerhardt – Zimmerermeister und Restaurator im Handwerk, Fachanleiter und H. Degener- Zimmerer und Fachanleiter, beide Jugendbauhütte BrandenburgIm Hintergrund der in Restauration befindliche historische Ringofen IV, die Fertigstellung ist im Sommer geplant.Foto: Ziegeleipark/ Anne Thamm