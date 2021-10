Herbstangebote im Ziegeleipark Mildenberg

Früher wurden Ziegelsteine von Hand geformt und in einem sogenannten Feldbrandofen gebrannt, damit sie stabiler und wasserfest wurden. Für unseren Aktionstag „Ziegelbrand im Abenteuerland“ bauen wir einen originalen Feldbrandofen auf und befeuern ihn drei Tage lang, damit er am 16.10.2021 am hellsten für unserer Besucher brennt. Alle, die im Ziegeleipark während der Saison einen eigenen Ziegel gestrichen und ihn im Besucherzentrum abgegeben haben, können ihn an diesem Tag als gebrannten Ziegel bei uns abholen.



Rundherum bieten wir am 16.10.2021 für die ganze Familie verschiedene Mitmachaktionen an, vom Ziegel streichen, Laternen basteln, Ziegel stapeln und Kunsthandwerk aus Ton bis zu exklusiven Kurzführungen und Erklärungen zum Feldbrandofen und mehreren kleinen Laternenumzügen im dunklen Brennkanal des Ringofens. Der Schmied zeigt sein Können an der Feldschmiede und nebenan kann man erfahren, wie eine Strangpresse für Ziegel funktionierte. Natürlich gibt es wieder süße Speisen, deftig Gegrilltes und heiße Getränke.



Ab dem 11.10.2021 bieten wir darüber hinaus bis zum Ende unserer Saison (31.10.) den beliebten Ziegeleibahn-Führerschein an. Von Montag bis Freitag immer von 11 bis 16 Uhr haben Groß und Klein die Möglichkeit unsere Diesellok zu führen. Unter Anleitung eines professionellen Lokführers steuert ihr die blaue Fahrschul-Lok selber, übt das Anfahren, Bremsen, Rangieren und Weichen stellen auf einer Ns 2. Im Anhänger könnt ihr eure Familie durch den Ziegeleipark fahren. Kinder sollten 1,30 m groß sein, damit sie aus dem Fenster der Lok alles gut im Blick haben. Nach absolvierter Fahrstunde bekommt ihr euren eigenen Ziegeleibahn-Führerschein mit nach Hause. Die Plätze sind rar, daher empfehlen wir, euch gleich anzumelden unter Tel. 03307 310 410.

