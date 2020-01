Pressemitteilung BoxID: 781360 (NEB Betriebsgesellschaft mbH)

Vorübergehende Kapazitätsminderungen auf RB26 und RB27

Aufgrund außerplanmäßiger Reparaturarbeiten kommt es auf den Regionalbahnlinien RB26 und RB27 aktuell zu vereinzelten Kapazitätseinschränkungen

Aufgrund von unvorhergesehenen und kurzfristig umzusetzenden Reparaturarbeiten hat der Fahrzeughersteller PESA mehrere von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) eingesetzte Fahrzeuge des Typs LINK in seine Werkstätten gerufen. Davon betroffen sind sowohl die seit Juni 2016 wie auch die erst seit Januar 2019 bei der NEB in Betrieb befindlichen PESA-Triebwagen.



Die LINK-Fahrzeuge kommen aktuell wegen ihrer Zulassung für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Polen vornehmlich auf der Regionalbahnlinie RB26 (Berlin-Lichtenberg – Kostrzyn (PL)) zum Einsatz. Aufgrund der Reparaturen können vereinzelte Fahrten auf der Linie nicht wie gewohnt in Mehrfachtraktion gefahren werden und es ist vorübergehend mit einem verminderten Platzangebot in den Zügen zu rechnen. Fahrtausfälle können voraussichtlich vermieden werden.



Darüber hinaus musste die Niederbarnimer Eisenbahn bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 zwei angemietete Talent-Fahrzeuge, die auf der Linie RB27 eingesetzt wurden, wieder an den Eigentümer zurückgeben. Diese Triebwagen können aufgrund der allgemeinen Fahrzeugknappheit am Markt erst ab Mitte des Jahres 2020 ersetzt werden. Die beiden fehlenden Fahrzeuge hätten betrieblich kompensiert werden können – wegen der zusätzlichen Ausfälle der LINK-Triebwagen kann es jedoch nun auch auf der Linie RB27 (Berlin - Groß Schönebeck/Schmachtenhagen) zeitweise zu verringerten Kapazitäten oder Ausfällen der Verstärkerfahrten ab/bis Berlin Gesundbrunnen kommen.



Da die LINK-Triebwagen von PESA in Bydgoszcz repariert werden müssen, ist nach heutiger Einschätzung mit der Rückkehr aller LINK-Fahrzeuge voraussichtlich erst Anfang Februar 2020 zu rechnen.

