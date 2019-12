Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) startet mit Leseaktion in die Vorweihnachtszeit

Storkow Königs Wusterhausen > Beeskow ab 13.33 Uhr, 14.33 Uhr, 15.33 Uhr und 16.33 Uhr

Beeskow > Königs Wusterhausen ab 14.34 Uhr, 15.34 Uhr, 16.34 Uhr und 17.34 Uhr

Löwenberg > Rheinsberg ab 15.41 Uhr und 17.41 Uhr

Rheinsberg > Löwenberg ab 16.27 Uhr und 18.24 Uhr (Ankunft 20.00 Uhr in Berlin-Lichtenberg)

Berlin-Lichtenberg > Müncheberg ab 12.36 Uhr und 13.36 Uhr

Müncheberg > Berlin-Lichtenberg ab 13.49 Uhr und 14.49 Uhr

Berlin-Lichtenberg > Templin Stadt ab 10.50 Uhr, 12.46 Uhr und 13.50 Uhr

Templin Stadt > Berlin-Lichtenberg ab 14.34 Uhr, 15.34 Uhr und 16.34 Uhr

Eberswalde > Templin Stadt ab 12.56 Uhr und 14.56 Uhr

Templin Stadt > Eberswalde ab 11.00 Uhr und 12.38 Uhr

Eberswalde > Templin ab 12.56 Uhr, 13.56 Uhr* und 14.56 Uhr

*Im Kaiserbahnhof Joachimsthal findet von 14.20 Uhr bis 15.00 Uhr eine Märchen-Lesung in gemütlicher Atmosphäre im Kaminzimmer statt. Weiterfahrt um 15.14 Uhr nach Templin Stadt.

Templin Stadt > Eberswalde ab 11.00 Uhr, 12.38 Uhr und 16.38 Uhr

Eberswalde > Frankfurt (Oder) ab 13.21 Uhr

Frankfurt (Oder) > Eberswalde ab 15.10 Uhr

In der Vorweihnachtszeit stimmen Advents- und Weihnachtsmärkte überall in Ostbrandenburg auf besinnliche Festtage ein. Die Vorweihnachtszeit ist außerdem eine Zeit der Geschichten und Märchen, denn wenn es früh dunkel wird, ist die schönste Zeit zum Lesen, Vorlesen und gemütlichen Beisammensitzen. In diesem Dezember startet deshalb zum ersten Mal der NEB-MärchenExpress. Auf Strecken, an denen Weihnachtsmärkte stattfinden, wird in den Zügen eine Lese-Ecke eingerichtet. Hier werden nachmittags und am frühen Abend bekannte und zauberhafte Märchen vorgelesen. So können Familien auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt schon im Zug eine entspannte, heimelige Stimmung genießen. Die Termine für den NEB-MärchenExpress finden Sie auf der folgenden Seite.Der Weihnachtsmarkt in Templin bietet neben Weihnachtsbasteln und buntem vorweihnachtlichem Händlertreiben am dritten Adventswochenende besondere Aktionen rund um das Thema Märchen. Am Samstag, 14. Dezember, startet kurz nach Ankunft eines NEB-MärchenExpress auf dem Marktplatz eine Märchenstadtführung und am Sonntag, 15. Dezember wird durch die Boitzenburger Theatergruppe „Mühlengeister“ das Märchen „Die 7 Geißlein“ aufgeführt. Ebenfalls am 15. Dezember macht der NEB-MärchenExpress auf der Strecke der Schorfheide-Bahn (RB63) auf dem Weg von Eberswalde nach Templin einen Lesestopp am Kamin im Kaiserbahnhof Joachimsthal ( www.Hörspielbahnhof-Joachimsthal.de ).Viele weitere wunderschöne Advents- und Weihnachtsmärkte gibt es – gut erreichbar mit der Regionalbahn. Die NEB hat für ihre Strecken eine Übersicht zusammengestellt, zu finden unter www.NEB.de/... [*][*]Die Fahrpläne zu allen genannten Linien finden Sie unter www.NEB.de