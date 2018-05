Silvana Heißenberg schreibt ihr erstes Buch

Eine Autobiographie mit brisantem Inhalt. Eine deutsche Schauspielerin und Modell wird aufgrund ihrer Kritik an die Politik in der BRD öffentlich diskreditiert und verliert dadurch ihre Existenz.



Ein unendlicher Kampf gegen die Mainstream-Medien und Angela Merkel nahen Personen.



Anfang Oktober erhältlich im NIBE Verlag-Shop und überall wo es Bücher gibt.

NIBE Verlag

NIBE Verlag, fantastisch kritisch und ehrlich.



Der NIBE-Verlag bietet außergewöhnliche Bücher an, die ein breites Spektrum an Interessen und Lesestile abdecken. Ob Fantasy oder Grenzwissenschaften, Entdeckungsreisen oder Romantik. Fach-, Sach- oder Kinderbücher. Science-Fiction oder Horror ... wir bieten für viele Genres interessante und tiefgründige Bücher.



Unsere Autoren sind einzigartig. Sie unterhalten, hinterfragen oder entführen sie in Welten und Geschichten, auch jenseits des alltäglichen Mainstreams. Denn der persönliche Charakter jedes Buches und der einzigartige Erzählstil eines jeden Schriftstellers soll in seinem Werk erhalten bleiben.

