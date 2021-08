So werden Laptops und PCs bei Nexoc. hergestellt

Die IT-Branche erlebte einen Aufschwung wie schon lange nicht mehr und das trotz dem gesamtwirtschaftlich schwachen Jahr 2020. Sei es aufgrund von Homeoffice oder zum weiteren Zeitvertreib – PCs und Laptops sind in der aktuellen Zeit sehr gefragt. Besonders Office- und Gaming-Notebooks und PCs stehen derzeit hoch im Kurs. Auch wir von Nexoc. bieten zahlreiche Modelle dieser Art an. Doch wie genau werden die Laptops und PCs bei Nexoc. eigentlich hergestellt und worauf kommt es bei der Konfiguration an? Ein Blick hinter die Kulissen verrät Ihnen wie Ihr Gerät eigentlich entsteht.Bevor die Herstellung von Laptops und PCs aus technischer Sicht starten kann, muss zunächst definiert werden, für welche Anwendungszwecke das Gerät vorgesehen ist, denn Office-PCs, Multimedia-Rechner, Workstations, Server oder auch leistungsstarke Gaming-PCs haben unterschiedliche Anforderungen an ihre Hardware. Es gibt nicht das optimale Gerät für jede Anwendung, ein moderner Computer ist immer ein Kompromiss aus Leistung, Effizienz, Abmessungen und Kosten. Wem wahre Qualität, Kompatibilität und Langlebigkeit des Geräts, sowie ein ideales Zusammenspiel der Komponenten wichtig ist, aber beim Verbau mitentscheiden möchte., kann mit unserem PC oder Laptop Konfigurator sein Wunschgerät zusammenbauen lassen.Basis für jeden unserer Computer bildet der Prozessor als zentrale Recheneinheit (CPU), welcher auf einer Hauptplatine (auch Mainboard oder Motherboard genannt) platziert wird. Hierbei berücksichtigen wir die Kompatibilität des CPU-Sockels auf dem Mainboard und der CPU. Zusammen mit dem Arbeitsspeicher (RAM) bilden CPU und Mainboard das Grundgerüst eines jeden PCs oder Laptops. Für die Bildausgabe eines Computers ist ein Grafikprozessor zuständig, der entweder in die CPU integriert ist oder den wir als dedizierte Komponente einbauen. In PCs erfolgt dies üblicherweise über eine Grafikkarte, die über eine PCIe-Schnittstelle mit dem Mainboard verbunden wird. Bei Laptops wird der Grafikchip dagegen häufig direkt auf dem Mainboard platziert. Damit die Rechenchips nicht überhitzen, verbauen wir leistungsstarke Kühlsysteme.Als Grafikkarten verbauen wir je nach Einsatzzweck des PCs oder Laptops Hardware namhafter Hersteller wie Asus oder MSI. Die Grafikkarten verbauen wir üblicherweise mit einem leistungsstarken Kühler, der bereits vormontiert ist. Der Kühler der CPU muss zusätzlich montiert werden. Hierzu tragen wir zwischen der Oberfläche der CPU und der Kontaktfläche des Kühlkörpers eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf, um den Wärmeübergang zu verbessern. Der Kühler wird daraufhin fest mit dem Mainboard verschraubt. In Laptops wird die Abwärme der Prozessoren über eine Kühlkonstruktion aus Heatpipes und Lüftern aus dem Gehäuse geleitet. Als festes Speichermedium verbauen wir konventionelle Festplatten (HDD) oder eine deutlich schnellere und robustere SSDs. In gewöhnlichen PC-Gehäusen finden Sie bei uns Speichermedien im 2,5- oder 3,5 Zoll-Format, in Laptops verbauen wir üblicherweise 2,5-Zoll-Laufwerke. Als Alternative hierzu können Sie sehr kompakte SSDs mit M.2-Schnittstelle wählen. Diese Speichermedien verschrauben wir direkt auf der Hauptplatine und sparen so viel Platz bei kompakten Computern. Bei den Speichermedien setzen wir ebenso auf bekannte Hersteller wie Kingston, Seagate oder Crucial.Zur Stromversorgung der Komponenten dient ein Netzteil, welches im Hinblick auf die restlichen Komponenten richtig dimensioniert werden muss. Ein sparsamer Office-Rechner benötigt bei weitem nicht so viel Leistung wie eine professionelle Workstation oder ein Gaming-PC. Schlussendlich bringen wir dann alle Komponenten in einem Gehäuse unter. Bei PCs gibt es verschiedene Größen von kleinen ITX-Gehäusen bis zu Big Towern für Mainboards im E-ATX-Format. Sämtliche Komponenten stimmen wir im Vorfeld auf das Gehäuse ab. Höhe des CPU-Kühlers, Größe des Mainboards, Länge der Grafikkarte – all dies muss bei der Konfiguration beachtet werden. Bei Notebooks kommen als zusätzliche Faktoren die Bildschirmdiagonale und das Tastaturlayout hinzu, die die Größe des Laptop-Gehäuses beeinflussen.Ist das Gerät richtig konfiguriert und sind alle Komponenten verbaut, wird der Computer bei uns auf Herz und Nieren geprüft, seine Funktionsfähigkeit und Performance sowie eine saubere Verarbeitung des Designs sind wesentliche Bestandteile unserer Tests. Im ersten Schritt testen wir, ob der Rechner bis ins BIOS hochfährt und alle Komponenten richtig erkannt werden. Ist das der Fall, überprüfen wir nach der Installation des Betriebssystems die Komponenten auf ihre Leistungsfähigkeit. In diversen Benchmarks prüfen wir im Laptop-Testing, bei voller CPU- und Grafikprozessor-Auslastung auf maximale Leistung und Systemstabilität. Zeitgleich werden von uns die Temperaturen kontrolliert, um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems sicherzustellen. Zusätzlich testen wir bei Laptops intern verbaute Elemente wie Bildschirm, Tastatur, Mousepad oder auch die Lautsprecher umfassend. Nur Geräte, die diese umfassenden Testmaßnahmen tadellos überstehen, werden an unsere Kunden ausgeliefert. So garantieren wir von Nexoc. die Einhaltung höchster Qualitätsstandards, um unseren Kunden den Wunsch vom perfekt konfigurierten Laptop zu erfüllen.