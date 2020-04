Nexoc. Notebooks

– Mit Gründung der NEXOC GmbH im Jahre 2003 wurde nicht nur ein Unternehmen, sondern eine ausgereifte Idee mit zukunftsorientierten Visionen ins Leben gerufen. Im Vordergrund standen schon damals technisch innovative Produkte, die vom Einsteiger bis zum High-End-Notebook reichten und vor allem Individualität boten. 16 Jahre später ist sich NEXOC mit Sitz in Dachau bei München, in jeder Hinsicht treu geblieben und hat seine Stärken weiter ausgebaut, um auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen einzugehen - Immer den technischen Fortschritt im Auge!– Als Schwestergesellschaft der ECOM Electronic Components Trading GmbH, die bereits seit 1992 weltweit agiert und mittlerweile zu einem der führenden Großhandelsunternehmen für Komponenten und Peripherie zählt, werden unternehmensübergreifende Synergien zum Vorteil der Kunden umgesetzt. So auch die langjährige Erfahrung und das unschätzbare Produkt- und Markt-Knowhow, der bereits mehrfach als Distributionspartner ausgezeichneten ECOM. Durch die räumliche Nähe, das perfekt organisierte Einkaufsnetz, die logistische Schlagkraft und den umfangreichen Warenvorrat auf gut 10.000 m² Lagerfläche, profitiert NEXOC und hat sich über die Jahre hinweg neben einer verlässlichen Basis eine Marke geschaffen, die für Leistung und Qualitätsteht.– Entwickelt und gebaut wird in Deutschland. Hausinterne, reibungslose Prozessabläufe mit Weitblick auf den Warenfluss lassen es zu, auf veränderte Marktanforderungen sofort zu reagieren und dementsprechend auf neue technische Innovationen und Trends einzugehen. Die Notebooks werden ausschließlich mit Komponenten führender Markenhersteller bestückt und ausgiebigen Qualitätskontrollen und Testläufen unterzogen. So wird gewährleistet, dass nur einwandfreie Ware auf allerhöchstem Qualitätsniveau das moderne Logistikzentrum verlässt. Neben fertig konfigurierten Systemen aus den Produktlinien Business und Gaming, wird mit dem NEXOC-Konfigurator ein Modul angeboten, das eine Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Maßanfertigungen bietet und alle Bereiche perfekt abdeckt., das perfekte Mittel zum Zweck. NEXOC bietet unendliche Vielfalt mit mehr als einem Dutzend Barebones in unterschiedlichen Größen, mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und leistungsstarker Hardware, namhafter Hersteller. Ganz bequem und kinderleicht in der Bedienung spart er Zeit und Geld und bringt das, was man auch wirklich braucht, für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Mit dem benutzerfreundlichen Modul gelangt man mit nur wenigen Klicks zum individuellen Wunsch-Notebook, ganz gleich ob Business oder Gaming. Sollten dennoch Fragen auftreten, stehen qualifizierte Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite.– Bei den Businessmodellen steht die mobile Flexibilität im Vordergrund. Vor allem Geschäftsleute nutzen diese Sparte Notebooks, um anfallende Büroarbeiten auch auf Reisen in gewohnter Weise ausführen zu können. Natürlich spielen Gewicht und Größe genauso eine wichtige Rolle, wie die Akkulaufzeit, ein ordentliches Display und die richtige Ausstattung für Kundenpräsentationen. Um den persönlichen Anforderungen gerecht zu werden, wird auch hier der NEXOC Konfigurator immer beliebter. So bekommt der Geschäftsführer genau wie seine Sekretärin das Notebook, das auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.– Hier ist erstklassige Grafikleistung für topaktuelle Spiele, digitale Medien und Entertainment angesagt. NEXOC legt allergrößten Wert auf Gaming-Maschinen, die hochkarätige Videospiele genauso detailgetreu wiedergeben, wie Blockbuster und sonstige grafische Darstellungen. Damit ambitionierte Gamer und Entertainment-Liebhaber voll auf ihre Kosten kommen, stellt NEXOC mit dem Konfigurator eine große Auswahl an leistungsstarker Hardware mit unterschiedlichen Features und vielen Extras vor. Geboten wird topaktuelle Technik mit herausragender Grafikperformance, die keine Wünsche offen lässt und in der mobilen Computerwelt neue Maßstäbe setzt.Mehr Informationen finden Sie unter www.nexoc.de Individuelle Konfigurationen des Wunsch-Notebooks mit wenigen Klicks: https://www.nexoc.de/shop/konfigurator/