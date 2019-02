Pressemitteilung BoxID: 739151 (NewsWork AG)

Zauberhaftes Ostbayern: Wandern im "Winterwunderland" News abonnieren Eine obx-Reportage (www.obx-news.de) Zurück Weiter Regensburg 08.02.19 ) Schneeverzuckerte Landschaften, traumhafte Panorama-Blicke und goldene Sonnenuntergänge - Ostbayern ist auch im Winter ein Eldorado für Wanderer. Ob geführt oder auf eigene Faust: Die scheinbar endlosen Weiten des größten zusammenhängenden Waldgebiets Europas laden zu immer neuen Entdeckungstouren ein. Allein der 660 Kilometer lange "Goldsteig" bietet mit seinen Zuwegen in Ostbayern und Böhmen mittlerweile ein Wanderwegenetz von rund 1.500 Kilometern und ist damit der mit Abstand längste Qualitäts-Wanderweg Deutschlands.



www.ostbayern-tourismus.de und www.goldsteig-wandern.de

