Premiere: Nürnberger Messe setzt auf "E-Sport" als Zukunftsmarkt

Eine obx-Reportage (www.obx-news.de)

Fast 30 Millionen "Gamer" gibt es in Deutschland. Der virtuelle "Sport" am Computerbildschirm gilt als Wachstumsmarkt der Zukunft - vor allem auch beim Sponsoring. Die Nürnberger Messe will der Branche erstmals in Deutschland ein umfassendes Forum bieten.



Sport-Sponsoring ist in Deutschland bereits heute ein Milliardengeschäft. Alleine das Volumen für Fußball-Sponsoring wird in Deutschland auf rund 3,5 Milliarden Euro beziffert. Danach folgen Eishockey (122 Millionen Euro), Basketball (117 Millionen Euro) und Handball (100 Millionen Euro). In Zukunft könnte eine neue "Sportart" dieses Ranking durcheinanderwirbeln: der "elektronische" Sport am Computer. E-Sports haben heute ein Sponsoring-Volumen von rund 50 Millionen Euro. Künftig dürfte dies aber deutlich mehr werden. Erstmals wird es in Deutschland jetzt einen Kongress geben, der die Frage stellt, ob E-Sports "Szene-Hype oder Zukunft des Sportbusiness" sind. Stattfinden wird die Premiere am 7. November auf der Nürnberger Messe. Dazu kooperiert die Messegesellschaft mit dem Olympia-Verlag, in dem das Magazin "kicker" erscheint.

