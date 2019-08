Ostbayernschau 10.-18-8-19: Ostbayerns "Weltausstellung" erwartet auch 2019 über 400.000 Besucher

Auf der Ostbayernschau gibt es - in direkter Nachbarschaft zum Gäubodenvolksfest - nahezu alles zu sehen und vieles zu kaufen, was das Leben schöner, einfacher, bequemer und die Arbeit schneller oder auch leichter macht. Das Spektrum der 24 Warengruppen reicht weit: vom edlen Kaschmirschal bis hin zum rund 250.000 Euro teuren Mega-Traktor. Elektro-Autos, E-Bikes, Luxus-Pools für den Garten, von den neuesten Drohnen über Kochcomputer bis hin zur besten Technik zum Energiesparen: Anders als beim Computer-Shopping können die Besucher hier Produkte fühlen, ausprobieren und sich vor Ort kompetent beraten lassen. Auch dies ist einer der Gründe, warum sich die Ostbayernschau im Zeitalter von Amazon, Ebay und Co. stetiger Beliebtheit erfreut. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter an den neun Messetagen rund 440.000 Besucher.Durch ein breites Rahmenprogramm mit interaktiven Events, Sonderschauen und umfassenden Besucherservice, inklusive kostenlosem Ausstellungskatalog, ist die Ostbayernschau nicht nur eine Verbrauchermesse, sondern für die Besucher in jedem Alter ein Rundum-Erlebnispark voll Attraktionen. Informationen bieten in diesem Jahr eine Vielzahl von Sonderschauen rund um Brauchtum, Tracht und Handwerk, Kunst sowie eine Fischereilehrschau. Innovative Anbieter zum Thema Nachhaltigkeit und Energie präsentieren sich in einer eigenen Themenhalle.Damit die Eltern sich ungestört informieren können, gibt es für die Kinder ein eigenes Spiel- und Spaßareal in der großen Messe mit Streichelzoo, Spielplatz und Gratis-Bastelecke. Was bei der Ostbayernschau von Anfang an Tradition hat, gilt auch 2019: Der Eintritt ist frei, der Messebesuch damit beliebig oft wiederholbar. Neu in diesem Jahr: eine eigens kreierte Ostbayernschau-Rallye. Die interaktive Schnitzeljagd macht den Ausstellungsbesuch künftig noch mehr zum Erlebnis.Die exzellente Verkehrsanbindung via der Autobahn A3 Nürnberg-Wien sowie die Bundesstraßen 20 und 8 und den mehr als 7.000 Parkplätzen direkt am Messegelände sind Garant für einen stressfreien Messebesuch auch am Wochenende - keine Selbstverständlichkeit bei vergleichbaren Verbraucherschauen deutschlandweit. Mehr Informationen unter www.ostbayernschau.de sowie unter www.gäubodenvolksfest.de