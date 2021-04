Neuwirth Finance arrangiert Bridge-Finanzierung für Bürokomplex in Luxemburg

Für einen Bürokomplex-Neubau in Luxemburg konnte Neuwirth Finance eine Bridge-Finanzierung in nur 4 Wochen erfolgreich arrangieren.



Für das Projekt mit einem Investitionsvolumen nahe des 3-stelligen Millionenbereichs konnte innerhalb sehr kurzer Zeit eine Bridge-Finanzierung von knapp 6 Mio. EURO erfolgreich platziert werden. In der erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem renommierten Berliner Projektentwickler waren vor allem Schnelligkeit und Erfahrung im großvolumigen Projektgeschäft gefragt:



„Neuwirth Finance konnte uns in kürzester Zeit und mit hoher Professionalität einen Finanzierungspartner für eine unkonventionelle Finanzierung vermitteln und hat diese bis zur finalen Auszahlung engmaschig begleitet. An dieser Problematik waren Im Vorfeld verschiedene Parteien gescheitert die signifikant mehr Zeit zur Verfügung gehabt haben. Ich kann die Firma daher nur wärmstens weiterempfehlen". Zitat der Geschäftsführung.

(lifePR) (