Pressemitteilung BoxID: 765163 (Neue Erde GmbH)

Eine Frage des Überlebens!

Ein grundlegendes Buch zum weltweiten Klimastreik

Die gute Nachricht zuerst: Die Menschheit hat nur drei wirkliche Probleme: die Klimazerrüttung, das Artensterben und die alles penetrierende Verseuchung durch Plastik und andere chemische Stoffe.



Die schlechte Nachricht: Sie alle hängen zusammen und verstärken sich gegenseitig. Und die Menschheit weiß seit einem halben Jahrhundert darum, war aber trotz schöner Worte bisher nicht zu einem Kurswechsel fähig.



Die prekäre Lage des Planeten ist nun endlich in aller Munde, und es herrscht weitgehend Ratlosigkeit: weniger wegen eines Mangels an technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten – die gibt es zur Genüge! –, sondern wegen des fast vollständigen geistigen Stillstands in der Politik und in den Führungsriegen der Großindustrie.



Hier schlägt Fred Hageneder mit seinem Buch "Happy Planet" ein Bresche. Es geht nicht mehr um Kosmetik, ein grundlegender Kurswechsel in der Beziehung des Menschen zur Erde ist eine Frage des Überlebens! Werfen Sie einen Blick in sein Buch. Interviewanfragen gerne.

Website Promotion Neue Erde GmbH Der Verlag NEUE ERDE wurde 1984 gegründet, um neue Perspektiven im Umgang des Menschen mit der Erde aufzuzeigen. Inspiriert von der Naturphilosophie und der Weltsicht der Naturvölker , will der Verlag das Bewusstsein des Menschen für seine Verantwortung für die Erde schärfen. Seit der Gründung wurden bei Neue Erde mehr als 300 Bücher mit einem breiten Themenspektrum veröffentlicht: von Naturheilverfahren bis Ökologie und Lebensgestaltung. Mehr unter www.neue-erde.de Das könnte Sie auch interessieren 17:00

Natur & Garten Wildnismädchen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (