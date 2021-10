Welt-Osteoporose-Tag 2021

In Zeiten eingeschränkter Kontakte ist Weiterbildung auf der Gesundheitsebene richtig und wichtig.



Zum jährlich wiederkehrenden Welt-Osteoporose-Tag am 20.10. gibt es dieses Jahr vom Netzwerk-Osteoporose e.V. Paderbornein Quiz, welches Sie in unserem Oktober Magazin finden. Selbstverständlich gibt es auch was zu gewinnen.





(lifePR) (