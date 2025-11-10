Kontakt
Weihnachts-Shopping für ein Kinderhospiz

Kneipp Naturkind spendet 25 Cent je Produkt an nestwärme

Kleinigkeiten gesucht, die im Nikolaussäckchen oder unter dem Weihnachtsbaum für leuchtende Kinderaugen sorgen und gleichzeitig nachhaltig Gutes tun? Wer im Advent die phantasievollen Pflegeprodukte der Marke Kneipp Naturkind im Kneipp-Store, Kneipp-Outlet oder Online-Shop kauft, macht nicht nur Klein- und Schulkinder glücklich. Jeweils 25 Cent pro Produkt, sei es Farbsprudelbad Dinowelt, Badekristalle und Konfetti Herzballett oder Drachenkraft Shampoo & Dusche, spendet das Traditionsunternehmen Kneipp vom 2. bis 24. Dezember 2025 für das Kinder- und Jugendhospiz, das die gemeinnützige Organisation nestwärme derzeit in Trier plant. Es wird betroffenen Familien aus ganz Deutschland zugänglich sein und die Kapazität für die stationäre Hospiz-Versorgung von Kindern und Jugendlichen maßgeblich erweitern. So hilft jeder einzelne Weihnachtseinkauf Familien, die mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen haben.

Die Produkte der Naturkind-Serie kombinieren gesunde Körperpflege mit maximalem Badespaß. Die Bandbreite der Badezusätze und Shampoos spricht alle möglichen Interessen von Klein- und Schulkindern an. Dabei knistert und schäumt es in allen möglichen Farben. „Unsere Produkte stehen für Gesundheit und Wohlbefinden; das gilt ganz besonders für die sensible Kinderhaut“, erklärt Mario Gallo, Head of Global eCom and Direct Sales bei Kneipp. Er ergänzt: „Bei Kneipp hat aber auch das Engagement für Mensch und Natur einen besonderen Stellenwert. Ich bin froh, in meiner Verantwortung für die Kneipp Stores und den Online-Shop einen Teil zum sozialen Engagement unseres Unternehmens beitragen zu können. nestwärme setzt sich seit 25 Jahren für Familien mit schwerstkranken Kindern ein, für mehr Inklusion und Teilhabe. Das Kinderhospiz wird eine große Entlastung für betroffene Familien herbeiführen. Es ist schön zu sehen, dass wir mit Kneipp einen wertvollen Beitrag leisten können.“

„Über die großzügige Hilfe von Kneipp – 25 Cent sind bei vielen Produkten ein Viertel des Verkaufspreises – freuen wir uns sehr“, erklärt die nestwärme-Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende Petra Moske. „Zumal wir nicht nur die wichtige finanzielle Zuwendung erhalten. Kneipp wird die Aktion durch Plakate, Aufsteller und Flyer intensiv bewerben und so den Fokus auf unsere Organisation lenken und auf unser Vorhaben, mit dem Kinderhospiz in Trier ein Modell zu schaffen, das eine Lücke in der Versorgung schließt und den Bedürfnissen von Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern gerecht wird.“ 

nestwärme e. V. Deutschland

nestwärme e.V. Deutschland gestaltet ein bundesweites Netzwerk und entwickelt innovative Empowerment-Projekte für Familien, die ihre schwerkranken Kinder zu Hause pflegen und deren Unterstützer:innen

Neben einem Kinderkrankenpflegedienst, einem Kinderhospizdienst in RLP sowie einer inklusiven Kinderkrippe in Trier hat nestwärme digitale Entlastungsprogramme aus den Bereichen Bildung und Ehrenamt ergänzend zu den analogen Projekten, die von 1.800 Ehrenamtlichen an 11 Standorten in Deutschland durchgeführt werden entwickelt.
nestwärme e.V. Deutschland ist eines der führenden Sozialunternehmen im deutschsprachigen Raum und prägender sowie nachhaltiger Mitgestalter einer inklusiveren Gesellschaft. Mit nestwärme Luxembourg asbl sowie nestwärme Österreich wurde der Wirkungskreis auf das deutschsprachige Ausland erweitert.

