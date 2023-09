Stimme für Familien mit schwerstkranken Kindern stärken

Begleitet wurde das Sozialunternehmen dabei von einem Pro-bono-Team der Branding- und Designagentur Meta-Design aus Berlin. Mit der inhaltlichen Ausrichtung und strukturellen Anpassung von nestwärme in Deutschland, Luxemburg und Österreich wurde das neue Corporate Design entwickelt: „Wir teilen die Überzeugung von nestwärme“, erklärt Julia Rottmann, Creative Director der international tätigen Agentur, „und genau so eine Gesellschaft symbolisiert die neue Optik auf typografische Weise.“ Denn die visuelle Umsetzung des Corporate Designs wird von sechs neuen, eigens für nestwärme entworfenen Typografien bestimmt, welche die Grundwerte der Marke nestwärme ausdrücken. Sie bestehen aus Buchstaben die unterschiedlicher nicht sein könnten, bei der kein A dem anderen gleicht – wie auch kein Mensch einem anderen. Das steht symbolisch für die Vielfalt in unserer Gesellschaft und wird zugleich eindeutiges Erkennungsmerkmal von nestwärme.„nestwärme ist von einem kleinen, eher regionalen Verein zu einem starken Sozialunternehmen mit einem internationalen Netzwerk geworden. Inzwischen sind wir innovative Wegbereiter für eine inklusive und solidarische Gesellschaft. Daher war es an der Zeit, unsere Marke neu zu gestalten, ihr eine Identität zu geben, die unser Selbstverständnis widerspiegelt und Aufmerksamkeit für die Familien gewinnt“, so Petra Moske.Dieser Idee folgt auch der neue Auftritt der Website. „Dort können sich Familien passgenau informieren – denn jede Familiensituation ist einzigartig und bedarf individueller Formen der Unterstützung und Begleitung“, verdeutlicht Elisabeth Schuh, 2. Vorsitzende von nestwärme. Damit das stetig erweiterte Angebot übersichtlich bleibt und schnelle Orientierung ermöglicht gliedert es sich in folgende Bereiche:steht für inklusive Kindertagesstätten und Ganztagesplätze,für die ambulante und stationäre Kinderkrankenpflege undfür die ambulanten, teilstationären und stationären Kinderhospizdienste sowie die Familienbegleiter: innen. Die ganze Bandbreite an Beratungs- und Bildungsangeboten, von der Lotsenfunktion über Pflegekurse und Resilienz-Trainings bis hin zur Kriseninterventions- und Trauerberatung, ist untersubsumiert undfasst ergänzende Angebote wie Freudenmomente, die digitalen Gute-Nacht-Geschichten sowie inklusive Online- und analoge Veranstaltungen zusammen.Das neue Logo von nestwärme und die neue Kurz-Form des Logos: Typografisch unterschiedliche Buchstaben, die „aus der Reihe tanzen“ und doch perfekt zusammenpassen.