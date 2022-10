Royaler Besuch am Rhein

Belgiens König Philippe und seine Ehefrau Mathilde habenim Rahmen ihres zweitägigen Aufenthalts in Rheinland-Pfalz die „nestwärme“-Gründerinnenundauf der Burg Ehrenbreitstein in Koblenz getroffen – und das bei strahlendem Sonnenschein. Im Fokus des Gesprächs standen die Ergebnisse des grenzüberschreitenden Covid-Hilfs-Projekts „Coresil“, welches „nestwärme“ neben Partnern aus Belgien als Experte für seelische Gesundheit und Resilienz realisiert hat.„nestwärme e.V. Deutschland“ ist ein Verein, der sich schon seit mehr als 20 Jahren für die Belange von beeinträchtigten Kindern und deren Familien einsetzt. Ziel ist es, Familien zu stärken, die ein schwerkrankes Kind zu Hause haben und diese dabei zu unterstützen, in dieser herausfordernden Situation auch mental stark zu bleiben.selbst zeigte sich dankbar über die positive Energie des Austausches und gratulierte als Mitglied des Boards der Schwab Foundation den nestwärme Gründerinnen zur mehrfachen Auszeichnung „TOP 5 der besten Social Entrepeneurs“ auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Ebenfalls anwesend war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Sie konnte sich beim gemeinsamen Mittagessen auch über die aktuellsten Innovationsprojekte informieren, unter anderem über das Projekt „Familiengesundheitspartner“ für Familien mit beeinträchtigten Kindern.