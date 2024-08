Modeaccessoires gesucht

Designer- Modeaccessoires gesuchtAuktions-Haus Nagel organisiert Schmuck- und Vintage-Charity-Auktion für nestwärmeNagel Auktionen freut sich über zahlreiche Einlieferungen für die Auktion, die am 06.11. live im im Stuttgarter Stammhaus stattfindet, aber auch online-Bieten sowie telefonisches Bieten wird ermöglicht.„Die Herausforderungen für betroffene Familien sind sehr hoch und eine starke mentale Belastung für alle Familienmitglieder, erklärt Gründerin Petra Moske. „Mit unserer Charity-Auktion wollen wir einen Beitrag leisten, dass nestwärme nachhaltig seine Projekte der mentalen Gesundheit sowie die Kinderhospizarbeit für lebensverkürzt erkrankte Kinder bundeweit weiterführen kann“, so Christoph Bouillon von Nagel Auktionen.Ansprechpartner für die Charity-Auktion sind der Kunstberater und vereidigte Auktionator Christoph Bouillon (bouillon@auction.de), die Sammlerin und Expertin für Handtaschen und Vintage-Fashion Monika Gottlieb (gottlieb@auction.de) sowie der Design-Experte Fabio Straub ( straub@auction.de ). Weitere Informationen auch unter 0711/64969-0.Mit einer 100jährigen Firmentradition zählt Nagel Auktionen zu den renommiertesten und ältesten Auktionshäusern Deutschlands in Familienbesitz. Bereits in der fünften Generation, gilt der Generalist mit Sitz in Stuttgart als zuverlässiger und kenntnisreicher Ansprechpartner beim Kauf und Verkauf von Kunst. Das Traditionshaus veranstaltet jährlich zwei große Kunst-, Antiquitäten- und Schmuckauktionen, jeweils zwei Auktionen Moderne und Zeitgenössische Kunst sowie Asiatische Kunst und Varia. Zudem ist Nagel Auktionen Spezialist für die Auflösung von Nachlässen und Sammlungen.