Mercedes-Oldtimer rollt für nestwärme-Bus quer durch Italien

„Wir sind Klaus Ludwig und Wolfgang Klauck sehr dankbar für ihren persönlichen Einsatz“, sagt die nestwärme-Gründerin und Vorsitzende Petra Moske. „Sie tragen dazu bei, dass wir chronisch schwer, unheilbar oder lebensverkürzend erkrankten Kinder und Jugendliche und ihren Familien passgenaue Angebote machen können, um scheinbar ausweglose Situationen zu entschärfen oder ganz zu verhindern.“ Aktuell laufen die Planungen für das nestwärme Kinderhospiz, in dem diese Familien zur Ruhe kommen können, auf Hochtouren: Mit Unterstützung der Rehkids-Siftung soll der Rohbau ab Herbst erstellt werden. nestwärme zeichnet dann für die Innenausstattung verantwortlich und vor allem für den nachhaltigen Betrieb. Da das Konzept Modellcharakter hat, wird es auch in einem Pilotprogramm des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert - das einzige Projekt für Hospizarbeit im Bereich Kinder und Jugendliche. „Was wir als wichtige Ergänzung zum Hospiz brauchen, ist ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug mit einer Hebebühne für Rollstühle, damit wir die Kinder und Jugendlichen auch befördern können“, so Moske weiter. „Und da wir schon jetzt bereits mit einigen Projekten der Kinderhospizarbeit starten, brauchen wir dieses Fahrzeug schon jetzt, lange bevor an das Hospiz eröffnen kann.“Dass es bald angeschafft werden kann, ist Wolfgang Klauck und seinem Co-Driver Markus Strauch ein persönliches Anliegen: „Ich kenne und schätze die Arbeit von nestwärme seit langem“, erläutert Klauck seine Motivation. „Dass wir Klaus Ludwig als Schirmherrn für unsere Charity-Aktion gewinnen konnten, ist uns eine ganz besondere Ehre. Er dreht trotz seiner 73 Lebensjahre immer noch tatkräftig am Lenkrad und darf aktuell bei den Tourenwagen-Legenden sogar regelmäßig aufs Siegertreppchen steigen. Seine Unterstützung wird sicher dazu beitragen, dass wir noch mehr Gelder für dieses wichtige Projekt sammeln können. Spenden kann man ganz einfach auf betterplace.org und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja sogar die gesamte Summe für den behindertengerechten Bus zusammen.“ Das Team von Classic Depot 54 tritt mit einem legendären Mercedes Benz SL R107 an, der in der firmeneigenen Werkstatt gerade zum einzigartigen Rallye-Modell umgebaut wurde. Hierfür wurden unter anderem Bremsen und Federung optimiert sowie die Rallye-Beleuchtung installiert.Die Jupiter’s Flash Rallye, veranstaltet vom Superlative Adventure Club, startet in diesem Jahr zum ersten Mal. Die Grundidee des Rennens: Die Teilnehmer erleben ein einzigartiges Abenteuer und tragen durch das Sammeln von Spendengeldern für eine Charity ihrer Wahl gleichzeitig dazu bei, die Welt zu verändern. Der Startschuss fällt am 1. September 2023 in den Dolomiten, Zieleinlauf ist am 8. September 2000 Kilometer südlich und nach einer Vielzahl von im Roadbook beschriebenen Aufgaben und Herausforderungen in Sizilien. Zugelassen sind Young- und Oldtimer, die mindestens zehn Jahre alt sind, ebenso wie über zehn Jahre alte Motorräder sowie reine Elektrofahrzeuge ohne Altersbeschränkung.Aktuelle Infos zum Umbau des Mercedes SL R 107 und zur Rallye unter www.classic-depot-54.de oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/ClassicDepot54/ Informationen zur Italien-Rallye unter https://superlative-adventure.com/jupiter-flash.html