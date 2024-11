Beim Weihnachtseinkauf Gutes tun

Die Produkte der Marke naturkind® kombinieren gesunde Körperpflege mit maximalem Badespaß. Die Bandbreite der Badezusätze und Shampoos reicht von Einhörnern und Feen über die Unterwasserwelt bis hin zum Weltall und spricht so alle möglichen Interessen von Klein- und Schulkindern an. Und obwohl es in allen Farben knistert und schäumt, können sich die Eltern darauf verlassen, dass nur natürliche Inhaltsstoffe zum Einsatz kommen. „Unsere Firma fußt auf der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps und steht für nachhaltige Pflegeprodukte, die wir mit naturkind® auch für die Kleinsten anbieten“, erklärt Patrick Sedlmeier, Head of Retail bei Kneipp.„Die Unterstützung von nestwärme liegt uns am Herzen, weil wir mit unseren Produkten so nicht nur für Wohlbefinden sorgen, sondern auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten können. Wir möchten Familien in herausfordernden Situationen etwas Wärme und Fürsorge schenken, von der sie selbst tagtäglich so viel geben."„Wir freuen uns sehr über die großzügige Hilfe von Kneipp", erklärt die nestwärme-Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende Petra Moske. „Zumal sie über die wichtige finanzielle Zuwendung noch hinausgeht: Das Unternehmen wird die Aktion durch Plakate, Aufsteller und Flyer intensiv bewerben und so den Fokus auf unsere Organisation, auf die Bedürfnisse von Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern, unser breites Unterstützungsangebot und somit auch auf das Thema Inklusion und Teilhabe lenken."Die Traditionsmarke Kneippsteht seit mehr als 130 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Die Erkenntnisse des berühmten Kräuterpfarrers über die heilende Kraft der Natur bilden bis heute den Grundstein unserer Marke. „Best of Science – Best of Nature“ beschreibt dabei zwei wichtige Kernpunkte unserer Unternehmensphilosophie. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualität der Kneipp Produkte. Die Kneipp-Gruppe agiert weltweit mit rund 700 Mitarbeitern, davon über 500 in Deutschland. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG und exportiert inzwischen als international operierendes Unternehmen mit Sitz in Würzburg gefragte Bade- und Körperpflegeprodukte, Produkte für den Living-Bereich sowie Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in viele Länder der Welt.nestwärme e.V. wurde 1999 von Petra Moske und Elisabeth Schuh gemeinsam mit betroffenen Eltern, Ärzten und Politikern der Region Trier gegründet. Aus dem ganz spontanen Bedürfnis, in einem konkreten Fall helfen zu wollen, wuchs der Verein zu einem Sozialunternehmen mit einem internationalen Netzwerk, das Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern nachhaltig unterstützt. Heute arbeiten rund 100 Mitarbeiter: innen und 1200 ehrenamtlich Engagierte an dem Ziel, Familien und Kinder stärker zu machen. In Deutschland, Luxemburg und Österreich bietet nestwärme Unterstützungsangebote aus den Bereichen Pflege, Pädagogik, Kinderhospizarbeit und psychosozialer Beratung. Weitere Informationen: www.nestwaerme.org