Elektrostimulation knackt den Glückscode

Aktuelle Laboruntersuchungen beweisen: Neuro-Elektrische Stimulation (NES) reduziert Stress und fördert signifikant die Ausschüttung von Glückshormonen.



Neurotransmitter sind biochemische Überträgerstoffe. Ihre Aufgabe besteht darin, Informationen zwischen den Nervenzellen zu übertragen. Bei Suchterkrankungen, Burnout und Depressionen sind wichtige Botenstoffe wie Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und Serotonin chronisch erschöpft.



Die Nescure Privatklinik in Bad Bayersoien hat den Gehirnstoffwechsel genauer unter die Lupe genommen. „In unserer Klinik wurde über ein Jahr hinweg der Einfluss der Neuro-Elektrischen Stimulation auf das Transmittersystem mittels Urinuntersuchungen gemessen“, so Dr. Reingard Herbst, Chefärztin der auf Alkoholentzug spezialisierten Nescure Klinik.



Vor Beginn der Suchttherapie wurden die Werte der Patienten genau dokumentiert. Nach drei Wochen Klinikaufenthalt mit ganztäglicher NES-Therapie während der ersten 5 Tage brachten die erneut gemessenen Parameter erstaunliche Ergebnisse. „Es zeigte sich eine deutliche Verbesserung in den Werten für Adrenalin und Noradrenalin. Das kommt einem Wiederauffüllen des Transmitterpools gleich oder einer Herabregulation bei zu hohen Werten“, erklärt Dr. Herbst. Auch die Glücksbotenstoffe Dopamin und Serotonin ergaben bei der zweiten Messung deutlich höhere Werte als vor der dreiwöchigen NES-Therapie.



Glücksgarantie für Jedermann ?



Mensch ist nicht gleich Mensch. Die Stimulation des Gehirnstoffwechsels wirkt sich durchaus nicht bei jedem mit gleicher Intensität aus. So führt der erhöhte Stoffwechsel von Rauchern beispielweise regelmäßig zu einem schnelleren Abbau der Wohlfühlhormone Dopamin und Serotonin.



Die stimmungsaufhellende Wirkung der NES-Therapie geht dennoch an keinem Patienten vorbei. Fazit aus Sicht der Chefärztin: „Viele Patienten zeigten sehr große Bewegungen in die richtige Richtung, manche machten nur kleine Fortschritte. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Neuro-Elektrische Stimulation die Ausschüttung von Glücksbotenstoffen nachweislich anschiebt.“



Als unverzichtbar hat sich das NES-Konzept im Rahmen der Alkoholtherapie erwiesen. Während des NES-gestützten Entzuges sorgt der stete Transmitteranschub für ein deutlich gesteigertes Niveau von Antrieb, Motivation und Lernfähigkeit der Patienten. Eine perfekte Basis für den ebenso sanften wie nachhaltigen Weg in eine suchtfreie Zukunft.

