Abenteuer Polarnacht mit Hurtigruten

Erleben Sie auf einer Winterreise mit Hurtigruten die ganz besondere Stimmung der zu Ende gehenden Polarnacht. Am 20. November versinkt die Sonne auf Höhe des Nordkapps für fast 2 Monate unter dem Horizont und die Polarnacht beginnt. Auch in der weiter südlich gelegenen Stadt Tromsö, die früher Ausgangspunkt vieler Polarforschungsreisen war, beherrschen Dunkelheit, Dämmerlicht und Polarlichter gute sieben Wochen den Himmel. Der berühmte norwegische Polarforscher Fritjof Nansen schreibt in seinem Buch "In Nacht und Eis": Was mich selbst betrifft, so kann ich sagen, daß die arktische Nacht keinen alternden oder schwächenden Einfluß irgendwelcher Art auf mich ausgeübt hat: im Gegentheil, ich scheine jünger zu werden. Diese ruhige, regelmäßige Lebensweise bekommt mir außerordentlich gut, und ich kann mich keiner Zeit erinnern, in welcher ich mich in besserem Gesundheitszustand befand als gerade jetzt. Ich weiche so sehr von jenen Autoritäten ab, daß ich diese Region als ein ausgezeichnetes Sanatorium für Fälle von Nervosität und allgemeiner Schwäche empfehlen möchte. Das in aller Aufrichtigkeit.Die Sonne steigt am Nordkap erst am 22. Januar wieder über den Horizont und es herrscht während der mehrwöchigen Polarnacht nur sanftes Dämmerlicht. Der Himmel zeigt sich oft stundenlang in den schönsten Blau-, Violett- und Organtönen - ein wahrlich spektakulärer Anblick über der verschneiten Landschaft von Nordnorwegen. Und mit etwas Glück erwartet Sie mit den Farbschleiern der Nordlichter noch ein weiteres Highlight - begleiten Sie uns auf dieser ganz besonderen Reise und genießen Sie die Ruhe der Arktis im Winter.Das Team von postschiffreise.de ist seit vielen Jahren in den arktischen Gebieten unterwegs und hat hunderte Stunden mit der Polarlichtfotografie und -beobachtung verbracht. Die dabei entstandenen Videos zeigen auf Youtube das ganze Farb- und Formenspektrum der Nordlichter. Wie man Fotos und Videos von Nordlichtern am besten aufnehmen kann – die Reiseleiter verraten es an Bord.Reiseveranstalter ist Hurtigruten GmbH in Hamburg, die Buchung der Reise ist ausschließlich auf www.postschiffreise.de möglich. Eingeschlossen im Reisepreis ist die Anreise ab Deutschland per Linienflug, die Schiffsreise von Bergen über Kirkenes nach Bergen (11 Übernachtungen an Bord) in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. Vollpension, die Rückreise nach Deutschland sowie deutschsprachige Reiseleitung.Die Reise wird mit dem Hurtigrutenschiff MS Richard With durchgeführt. Die MS Richard With wird nach der für November 2018 geplanten Generalüberholung und Renovierung dann im Januar 2019 das modernste Schiff der Hurtigrutenflotte sein. Inklusive Linienflug kostet die Reise in der günstigsten Kabinenkategorie 1.769 EUR (Doppelkabine), bei Buchung bis 02.06.18 gibt es außerdem pro Person ein Bordguthaben von rund 250 EUR. Anfragen und Buchungen auf www.postschiffreise.de möglich.