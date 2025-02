Wenn die Haut Unterstützung braucht

In einem Interview erklärt der Dermatologe Dr. Thomas Eberlein, welche Risiken sich mit der Veränderung der Haut über die Zeit verbinden. Die Hautalterung, welche bereits recht früh im Leben einsetzt, betrifft sowohl die Stärke wie die Funktion des Haut-organes. Im Laufe der Jahre nimmt die Regenerationsfähigkeit der Haut allmählich ab. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko, auch bei Bagatellen Schaden zu erleiden. Kleinste Verletzungen und Hämatome sind fast unvermeidliche Begleiter dieser Entwicklung. Eine frühe Unterstützung mildert die Symptome schneller und vermeidet Komplikationen.



Ein enorm wichtiger Punkt ist die Unterstützung des natürlichen Haut-pH-Wertes. Dieser liegt physiologisch im sauren Milieu bei etwa 5,5. Ein ideales Mittel zu dessen Stabilisierung bietet beispielsweise die NAWA Elektrolyt-Salbe S mit ihrem ideal sauren pH-Wert. Zusätzlich kann der Heilungsprozess bei kleinen oberflächlichen Verletzungen, wie sie bei Älteren nicht selten sind, beschleunigt werden, erläutert Dr. Eberlein. Die Wundheilung verläuft unter normalen Bedingungen bei einem sauren pH-Wert. Auch geschlossene Verletzungen, wie Hämatome oder Prellungen, profitieren von einer solchen Behandlung. Weitere Vorteile sind die Reduzierung der Symptome der Verletzung wie Schmerzen und Schwellungen.



Im Jahre 1990 gegründet, stellt die Firma NAWA Heilmittel nach eigenem, streng an den physiologischen Erfordernissen orientiertem Konzept Produkte her, die die Wund- und Gewebeheilung im Allgemeinen unterstützen. Diese können auch zur Behandlung chronischer Wunden sowie als Erste-Hilfe-Versorgung eingesetzt werden. Zum Schutz des Körpers wird bei der Herstellung auf allergisierende ätherische Öle, Mineralöl, Paraffin, Duft-, Farb- und Aromastoffe verzichtet.

