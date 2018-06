Patienten mit onkologischen Erkrankungen erfahren professionelle und erfolgreiche Behandlungen in der Naturheilpraxis Regina Rose

Patienten, die von malignen Erkrankungen betroffene sind, stehen oft vor schweren und weitreichenden Entscheidungen. Die in der Naturheilpraxis Regina Rose durchgeführten, individuellen, ganzheitlichen und effektiven Behandlungsmethoden können eine natürliche und nachhaltige Genesung herbei führen.



Naturheilverfahren mit nachgewiesener Wirksamkeit



Alternative Behandlungsmethoden für Tumorerkrankungen und weitere maligne Krankheiten liegen der erfahrenen Heilpraktikerin Regina Rose besonders am Herzen. Verschiedene Studien bestätigen mittlerweile die Wirksamkeit der natürlichen Substanzen, die bei den individuellen Behandlungen in der Naturheilpraxis Regina Rose schon lange fester Bestand sind.



Die stetigen Fortbildungen der Heilpraktikerin Regina Rose machen sie zu einer Expertin für komplementäre Onkologie. „Altbewährte Behandlungsmethoden gehören als fester Bestandteil zu meiner Naturheilpraxis. Genauso wichtig sind neue Erkenntnisse aus der Forschung, durch die ich meine Methoden stets weiterentwickele und optimiere“, so Regina Rose.



Individuelle, an die persönlichen Bedürfnisse der Patienten abgestimmte Behandlungspläne stehen hier im Fokus. Für eine schnelle und effektive Genesung werden Vorerkrankungen, Lebensweise und zusätzliche Beschwerden des Patienten in den Behandlungsplan einbezogen. Dafür führt Regina Rose zunächst eine ausführliche Untersuchung durch. Anschließend werden die Befunde genau analysiert und ausgewertet. Patienten, die von überall aus der Welt ihren Weg in die Naturheilpraxis Regina Rose finden, beweisen, dass der individuelle Behandlungsansatz erfolgreich und effektiv ist.

Website Promotion

Naturheilpraxis Regina Rose | Heilpraktikerin

Die Naturheilpraxis Regina Rose in Laufenburg wurde 1984 gegründet. Neben Patienten mit allgemeinen Krankheiten werden hier auch Patienten mit malignen Erkrankungen wie Tumoren behandelt. Als erste Heilpraktikerin stellt Regina Rose seit 2012 selbst zahlreiche naturreine und biologische Anti-Tumor-Mittel in einem offiziellen Labor her. Patienten profitieren somit von einer maximalen Sicherheit und hohen Qualität. Amygdalin und viele andere Produkte werden seit vielen Jahren erfolgreich für die natürliche Behandlung maligner Erkrankungen eingesetzt.



Weitere Informationen zur Naturheilpraxis Regina Rose finden Interessierte unter www.alternative-onkologie.de oder bei allgemeinen Beschwerden unter www.naturheilpraxis-rose.de.