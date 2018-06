Erfolgreiche Kundenreise nach Westafrika ins Klimaschutzprojekt PROJECT TOGO

Klimaschutz ist eine gute Sache. Keine Frage!Dessen sind sich die Unternehmen, die natureOffice auf der Reise in das Klimaschutzprojekt PROJECT TOGO, nach Westafrika begleitet haben, nun sicher. Für sie ist das Thema nun gar nicht mehr weit weg sondern ganz nah und greifbar.PROJECT TOGO ist ein Klimaschutzprojekt welches mehr bietet als Aufforstung! Das Projekt steht für Naturwaldaufforstung in Verbindung mit Verbesserung der sozialen Strukturen in der Projektregion. Die zusätzlichen sozialen Projekte in den Bereichen Wasser, Gesundheit, Bildung, Energie und Arbeit, werden in ganz enger Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung umgesetzt. So wurden bereits viele dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen, eine Landwirtschaftskooperative gegründet und Brunnen gebohrt.Für natureOffice bot die Kundenreise eine gute Gelegenheit, direkt vor Ort im Projektgebiet das bisher umgesetzte zu präsentieren. Die mitgereisten Unternehmen konnten sich persönlich vor Ort von der Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit der Projekte überzeugen. Zu wissen, was mit den eingesetzten Geldern, zum Beispiel für Klimaneutralität, passiert war für viele der Unternehmen wichtig und besonders beeindruckend.Für alle die uns auf dieser Kundenreise nicht begleiten konnten, haben wir eine Reisedokumentation erstellt. Die Dokumentation finden Sie in Kürze auf der natureOffice-Webseite, heute schon auf vimeo:Die nächste Kundenreise plant natureOffice 2019.