Hundetag im Güstrower Wildpark-MV

Er ist der beste Freund des Menschen und sein treuer Begleiter - der Hund ist immer dabei. Urlaub mit Vierbeiner? Kein Problem! Auch im Güstrower Wildpark-MV sind Hunde herzlich willkommen. Die besondere Rolle der Fellnasen feiert der Verband für das Deutsche Hundewesen mit einem Aktionswochenende im Juni - dem bundesweiten Tag des Hundes. Auch das Wildpark-Team hat sich aus diesem Grund etwas Besonderes einfallen lassen: Jeder Hund erhält am 10. Juni 2017 freien Eintritt und darf einmal kostenfrei seine Nase in den 200 Hektar großen Park stecken.



Dann startet die Entdeckungstour mit Hund im Wildpark-MV. Es geht vorbei am Naturaquarium mit den faszinierenden Fischschwärmen bis hin zum Wildfreigehege: Auge in Auge mit dem Damwild. Auch die WiesenWelten warten darauf, entdeckt zu werden. Kurz verschnaufen und weiter geht's. In der Raubtier-WG wird es besonders spannend. Wer es sich zutraut, erklimmt gemeinsam mit dem Hund den Holzpfad durch die Wipfel der Raubtier-WG. Es warten unzählige Abenteuer in der Güstrower Wildnis und der Hund darf fast alle miterleben. Ein paar Extras gibt es obendrauf: Wer den Hunde-Kotbeutel zu Hause vergessen hat, wird an der Wildpark-Kasse fündig. Und: Im Gelände verteilt haben die Wildpark-Mitarbeiter Hundetränken aufgestellt. Wer viel erlebt, hat schließlich auch großen Durst.



Ein Tipp am Rande: Mehr als drei Mal im Jahr im Wildpark-MV? Die Jahreskarte lohnt sich, bereits ab dem vierten Besuch - für Mensch und Hund!



Nicht verpassen: Hundetag im Wildpark-MV in Güstrow am Samstag, den 10. Juni 2017, von 9 bis 19 Uhr - kostenfreier Eintritt für alle Hunde.













