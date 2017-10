Grusel-Abend in der Wildnis

Ende Oktober ist wieder Grusel-Stimmung angesagt: Halloween steht vor der Tür. Auch der Wildpark-MV in Güstrow veranstaltet am 30. Oktober 2017 einen schaurig schönen Halloween-Abend. Zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr geht es mit Lageplan und Fragebogen ausgestattet auf Entdeckungstour durch den Park – ins Damwildgehege, zu den Eulen oder in die Raubtier-WG. Hier warten schaurig schöne Gestalten mit spannenden Rätseln auf die Besucher. Buchstabenjagd ist angesagt – wer weiß des Rätsels Lösung? Unter allen Teilnehmern der Halloween-Rallye werden tolle Preise verlost. Wer mag, kann sich vorab im Eingangsbereich im Halloween-Stil schminken lassen. Verkleidete Besucher sind zudem immer gern gesehen. Am Ende der Veranstaltung erwartet alle eine mystische Tauchaktion im Naturaquarium. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Ein rundherum gelungener Abend für Groß und Klein. Nicht verpassen!Keine Anmeldung notwendig. Der normale Eintrittspreis ist zu zahlen - Besucher können bereits ab 9 Uhr vorbeischauen und an diesem Tag zur Feier des Tages bis 20 Uhr bleiben und die Halloween-Rallye ab 16.30 Uhr miterleben.