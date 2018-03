Auge in Auge mit den Wildschweinen

Das sieht so richtig gemütlich aus, wie die Wildschweine im Wildpark-MV in ihrem kuscheligen Strohbett liegen und genüsslich vor sich hin dösen. Und das Beste daran: Sie haben sich direkt am Besucher-Zaun gebettet und können aus nächster Nähe beobachtet werden. Jedes Jahr um diese Zeit bringen die Tierpfleger eine große Menge Stroh ins Wildschwein-Gehege, damit die trächtigen Bachen daraus ihren sogenannten Wurfkessel bauen können. Auch von den anderen Rotten-Mitgliedern wie dem Keiler wird es gern angenommen und zur Schlafgelegenheit umfunktioniert. Sie lassen sich kaum aus der Ruhe bringen, wenn die Wildpark-Besucher herantreten und die Tiere in wenigen Metern Entfernung beobachten. Vorsicht und Rücksichtnahme ist natürlich immer geboten. Auch die Wildschweine haben stets ein wachsames Auge.

