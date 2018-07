Das brillant mineralische EdelSteinLand-Magazin ist da

„echt edel“ ist es geworden, das neue Edelsteinmagazin! Begeisternde Bildstrecken und starke Inhalte aus dem EdelSteinLand!



Nach dem erfolgreichen 1. Magazin der Naheland-Touristik GmbH aus dem Jahre 2014 ist nun der Nachfolger erschienen. Herausgeber ist die Tourist-Information EdelSteinLand – hier liegt die thematische Kernkompetenz. Im Mittelpunkt stehen neben der steinreichen Edelsteinregion die Künstler, Schmuckschaffenden und Designer, welche die Region zu dem machen, was sie letztendlich ist: „echt edel!“



Das 36-Seiten-starke Hochglanz-Magazin wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Soonteam aus Münchwald neu interpretiert und besticht neben dem hochkarätigen Inhalt erneut mit starken Aufnahmen des renommierten Fotografen Timo Volz. Edler Schmuck geschaffen durch echtes Handwerk inszeniert in der Region, wo er seine Ursprünge hat: im EdelSteinLand. Neben dem Industriedenkmal Bengel wurden beim aktuellen Fotoshooting die Künstler und ihre Schmuckstücke auf Schloss Oberstein in Szene gesetzt.



In dem Magazin, das sich sowohl an Schmuckinteressierte, Touristen, Einheimische als auch an Fachpublikum und Pressevertreter richtet, dominieren drei Hauptthemen: Innovative Schmuckdesigner, die Offenen Werkstätten der Region sowie das EdelSteinLand mit seinen Museen und Bergwerken. Dabei steht immer im Focus: Echtes Handwerk aus der Hand des Menschen! Gespickt ist das Magazin mit historischen Aufnahmen und Zitaten hiesiger Schmuckdesigner, Edelsteinschleifer und Goldschmiedemeister.



Aufgrund der hohen Nachfrage des ersten Magazins wurde das Edelsteinmagazin nun in einer Auflage von 20.000 Stück produziert. Erhältlich ist es ab sofort bei den Tourist-Informationen EdelSteinLand Büro Herrstein, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein und Büro Idar-Oberstein, Hauptstraße 419, 55743 Idar-Oberstein, Telefon: 06781/64871.

