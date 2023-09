Das Stuttgarter Traditionshaus Nagel bietet zahlreiche und besondere Auktionshighlights in der Herbstsaison 2023

Nagel Auktionen GmbH

Neben klassischer Kunst und Antiquitäten hat die asiatische Kunst einen besonderen Stellenwert in unserem Angebot, hier ist Nagel schon seit Jahren eindeutiger Marktführer im deutschsprachigen Raum. Dank des großen asiatischen Kundenkreises sind auch Luxusgüter aus den Bereichen Schmuck und Uhren überaus stark nachgefragt. In diesem Segment ist Nagel wohl der wichtigste Anbieter im süddeutschen Raum. Deutliche Zuwächse verbuchen auch die Auktionen für Moderne Kunst, insbesondere süddeutsche Künstler sind hoch begehrt. Bestes Beispiel dafür sind die Arbeiten von Georg Karl Pfahler, wohl kaum ein anderes deutsches Auktionshaus erzielt bessere Preise für diesen Künstler.



Das Jahr 2022 war für uns ein ganz besonderes Jahr, denn wir konnten unser 100jähriges Firmenjubiläum feiern. Unser Stuttgarter Traditionshaus zählt somit zu den erfolgreichsten und ältesten Auktionshäusern Deutschlands in Familienbesitz. Bereits in der fünften Generation gelten wir als der süddeutsche Generalist und sind zuverlässiger und kenntnisreicher Ansprechpartner beim Kauf und Verkauf von Kunst. Spektakuläre Sammlungen und Spitzenzuschläge waren und sind in der langen Firmengeschichte keine Seltenheit. Der promovierte Chemiker Fritz Nagel (1897–1981) gründete 1922 in seiner Heimatstadt Mannheim das Auktionshaus. Er stammte aus einer kunstsinnigen Familie. Schon der Großvater war in Mannheim ein bekannter Goldschmied und vermittelte nebenbei Werke von Münchner Malern, und der Vater, der das großväterliche Juweliergeschäft übernahm, handelte ebenfalls mit Kunst und Antiquitäten. In der Folgezeit konnte Nagel zahlreiche bedeutende Sammlungen anbieten, darunter auch die Inventare der Orangerie des Großherzogs von Hessen-Darmstadt und der Schlösser Heiligenberg, Langenzell und Friedewald. 1932 fand die 50. Kunstauktion auf Schloss Talheim statt. Ebenso wurden bedeutende Privatsammlungen versteigert, darunter die Sammlung moderner Gemälde des Verlegers Alexander Koch aus Darmstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegte Fritz Nagel den Firmensitz nach Stuttgart. Dort führte er 1950 seine erste Nachkriegs-Auktion durch. Schnell konnte Nagel an seine frühen Erfolge anknüpfen.



Und diesen Erfolg haben wir zum einen unseren hochqualifizierten Mitarbeiter*innen zu verdanken, die Tag für Tag voller Kompetenz und Leidenschaft in Sachen Kunst agieren. Aber vor allem gilt Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden von ganzem Herzen unser Dank für das über die vielen Jahre entgegengebrachte Vertrauen in unser Haus. Ohne Ihre Einlieferungen und ihr Engagement in den Auktionen hätten wir dieses Jubiläum nicht feiern können.

