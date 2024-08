VELUX Hitzeschutz-Markisen für Dachfenster: Tageslicht genießen, Überhitzung vermeiden – Nachhaltig mit Solar-Bedienung möglich

Die VELUX Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für Ihre Dachfenster bieten eine erstklassige Lösung, um Ihr Zuhause effektiv vor Überhitzung zu schützen und gleichzeitig ausreichend Tageslicht in den Raum zu lassen. Diese Hitzeschutz-Markisen von VELUX verwenden ein innovatives transparentes Gewebe, das die Hitze blockiert, ohne die Helligkeit im Raum zu beeinträchtigen. Durch die Hitzeschutz-Markisen bleibt Ihr Zuhause angenehm kühl und sorgt für Frischluft, selbst an den heißesten Tagen. Das elegante Design und die einfache Montage von innen machen die VELUX Hitzeschutz-Markisen besonders attraktiv für die Nachrüstung bestehender VELUX Dachfenster und überzeugen durch hohe Qualität und Nachhaltigkeit.



Vielseitige und nachhaltige Bedienungsmöglichkeiten der VELUX Hitzeschutz-Markisen für ihre Dachfenster – solar, elektrisch oder manuell



Die Bedienung der VELUX Hitzeschutz-Markisen ist besonders flexibel. Sie können zwischen einer solaren, elektrischen oder manuellen Steuerung wählen. Die solare Variante bietet durch einen leistungsstarken Akku eine nachhaltige Nutzung. Die elektrische Version ermöglicht eine bequeme Steuerung per Funk, während die manuelle Variante durch ihre einfache Handhabung punktet. Zudem können die Hitzeschutz-Markisen in das smarte VELUX ACTIVE System integriert werden, das eine Steuerung per App ermöglicht – für mehr Komfort, Flexibilität und Qualität im Alltag. Zusätzlich bieten die Markisen effektiven Sonnenschutz, fördern die Frischluftzufuhr und verbessern die Helligkeitseinstellung in Ihrem Raum.



Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren VELUX Produkten



Für zusätzlichen Wohnkomfort können die VELUX Hitzeschutz-Markisen mit weiteren VELUX Produkten kombiniert werden. Eine beliebte Option ist die Kombination mit innenliegendem Sonnenschutz, wie Verdunkelungsrollos, die für eine komplette Abdunkelung des Raumes sorgen, oder Sichtschutzplissees, die zusätzlichen Blendschutz bieten. Darüber hinaus lässt sich ein Insektenschutzrollo hinzufügen, sodass Sie bei geöffnetem Dachfenster Frischluft genießen können, ohne von Insekten gestört zu werden. Diese Produkte, die durch ihre hohe Qualität bestechen, können auch als Vorteil-Sets zu einem reduzierten Preis erworben werden, was sie besonders attraktiv macht.

