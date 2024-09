VELUX Dachfenster-Rollläden: Perfekte Kombination aus Tageslicht und Verdunkelung für ganzjährigen Rundum-Schutz

Der außenliegende Rollladen aus robustem Aluminium bietet nicht nur hervorragenden Hitzeschutz und Verdunkelung, sondern reduziert auch Wettergeräusche und sorgt für zusätzliche Sicherheit gegen Einbrüche. Gleichzeitig lässt er weiterhin Tageslicht und Sonnenlicht in den Raum, wenn dies gewünscht ist.



Die wichtigsten Vorteile der VELUX Rollläden: Ihr Schlüssel zu optimalem Licht- und Verdunkelungskomfort



Reduziert Wärmeaufnahme um bis zu 94 %: Dank des effektiven Hitzeschutzes sind Ihre Innenräume bei extremer Sonneneinstrahlung angenehm kühl. Die Qualität der verwendeten Materialien sorgt für eine lange Lebensdauer der Rollläden.



Optimale Verdunkelung: VELUX Rollläden bieten hervorragende Verdunkelung bei Tag und Nacht, ideal für einen ungestörten Schlaf. Diese Verdunkelung kann individuell angepasst werden, um das gewünschte Maß an Sonnenlicht und Tageslicht in den Raum zu lassen.



Ganzjähriger Schutz: Das robuste Außenschild schützt Ihr Dachfenster und Ihr Zuhause, egal wie das Wetter ist. VELUX Rollläden außen gewährleisten auch in den kalten Monaten eine hohe Qualität der Wärmedämmung, sodass Sie stets ein komfortables Wohnklima genießen können.



Wärmedämmung für kältere Monate: Genießen Sie ein gemütliches Zuhause, selbst bei niedrigen Außentemperaturen. Die Qualität der Dämmung hilft dabei, Wärmeverluste zu minimieren.



Geräuschreduzierung: Reduziert Regengeräusche um bis zu 50 %, sodass Sie in aller Ruhe arbeiten oder entspannen können. VELUX Rollläden außen sorgen für eine spürbare Verbesserung des Raumklimas und erhöhen die Qualität Ihrer Ruhephasen.



Verfügbar in elektrischer und solarbetriebener Ausführung: Wählen Sie zwischen einfacher Steuerung mit Fernbedienung oder moderner solarbetriebener Variante. Beide Varianten der Rollläden bieten die gleiche hohe Qualität und lassen sich nahtlos in Ihr VELUX Dachfenstersystem integrieren.



Kompatibel mit VELUX Smart Home-Lösungen: Steuern Sie Ihre Rollläden über die VELUX App Control, VELUX Touch oder VELUX ACTIVE with NETATMO für zusätzlichen Komfort. So können Sie die Verdunkelung und den Hitzeschutz Ihrer Dachfenster flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Kombinierbar mit VELUX Innenrollos: Ergänzen Sie Ihre Rollläden außen mit VELUX Innenrollos für eine präzise Tageslichtregulierung und zusätzlichen Insektenschutz. Diese Kombination verbessert die Gesamtqualität Ihrer Fensterlösungen.



Materialien und Funktionen: Alles, was Sie über die VELUX Rollläden wissen müssen



VELUX Rollläden zeichnen sich durch ihre herausragende Qualität aus. Sie bieten nicht nur erstklassige Dämmung und Hitzeschutz, sondern auch exzellente Verdunkelung und Geräuschreduzierung. Das robuste Aluminium schützt Ihre Dachfenster zuverlässig vor Witterungseinflüssen und sorgt für langanhaltende Funktionalität. Die Rollläden außen sind einfach zu montieren und werden entweder elektrisch oder solarbetrieben angeboten. Das integrierte Design passt perfekt zu VELUX Dachfenstern und sorgt für eine nahtlose Integration.



Funktion trifft Ästhetik: Das integrierte Design von VELUX Rollläden



Unsere VELUX Rollläden sind speziell auf die Dachfenster abgestimmt und lassen sich problemlos montieren. Die Wahl zwischen elektrischer und solarbetriebener Steuerung bietet Flexibilität. Solar-Rollläden außen sind besonders für die Nachrüstung auf bereits eingebaute manuelle Fenster geeignet. Tipp: Ergänzen Sie Ihre Rollläden außen mit VELUX Innenrollos, um die Tageslichtregulierung weiter anzupassen und dekorative Akzente zu setzen. Diese Kombination ermöglicht eine perfekte Balance zwischen Sonnenlicht und Verdunkelung.



Elektrisch oder Solar: Die verschiedenen Antriebsarten der VELUX Rollläden



Elektrische Rollläden: Ideal für den direkten Anschluss an elektrische Fenster, benötigen bei manuellen Fenstern zusätzlich eine Steuereinheit KUX 110. Diese Antriebsart bietet höchste Qualität und Kontrolle über Ihre Rollläden.



Solarbetriebene Rollläden: Perfekt für den kabellosen Einbau, besonders empfehlenswert für manuelle Fenster oder in Verbindung mit einem Solarfenster. Sie können jederzeit nachgerüstet werden, um die Qualität der Steuerung und des Komforts zu erhöhen.



Robustheit und Garantie: Langfristige Sicherheit mit VELUX Rollläden



VELUX Rollläden sind in zwei Farbvarianten erhältlich und aus lackiertem Aluminium gefertigt, das in Schienen läuft und bei Nichtgebrauch im Topkasten verschwindet. Diese Konstruktion sorgt für eine lange Haltbarkeit, die durch umfangreiche Tests geprüft wird. Aufgrund der exzellenten Materialien und der durchdachten Konstruktion bieten wir Ihnen auf VELUX Rollläden eine fünfjährige Garantie. Die hohe Qualität der Rollläden garantiert eine lange Lebensdauer und optimalen Schutz vor Sonnenlicht und Witterungseinflüssen.



Optimale Integration: VELUX Rollläden im Zusammenspiel mit weiteren VELUX Produkten



Unsere Rollläden außen lassen sich hervorragend mit anderen VELUX Produkten kombinieren. Innenliegende Sonnenschutzlösungen und Insektenschutzrollos erweitern die Funktionalität und den Komfort Ihrer Dachfenster. Wählen Sie aus Jalousien und Plissees in verschiedenen Farben und Dekoren, um Ihre Räume individuell zu gestalten. Diese Kombination aus VELUX Rollläden und Innenrollos sorgt für maximale Kontrolle über Tageslicht und Sonnenlicht.



Smart Home Integration mit VELUX ACTIVE



Mit VELUX ACTIVE können Sie Ihre elektrischen und solarbetriebenen Rollläden bequem über Ihr Smartphone steuern. Die intelligente Sensorsteuerung optimiert automatisch die Belüftung und schützt im Sommer proaktiv vor Überhitzung, sodass Sie stets ein gesundes Innenraumklima genießen. Dank der hohen Qualität dieser Smart-Home-Lösung können Sie jederzeit das Raumklima in Ihrem Zuhause verbessern, während Sie die Vorteile von Tageslicht und Verdunkelung optimal nutzen.



VELUX Dachfenster-Rollläden – Rundum-Schutz, Komfort und Qualität für jedes Jahr



Die VELUX Dachfenster-Rollläden bieten umfassenden Schutz und Komfort für jede Jahreszeit. Mit herausragendem Hitzeschutz, exzellenter Verdunkelung und effektiver Geräuschreduzierung gewährleisten sie ein optimales Raumklima und sorgen für ein gemütliches Zuhause. Erhältlich in elektrischen und solarbetriebenen Varianten, lassen sich die Rollläden außen nahtlos in Ihr VELUX Dachfenstersystem integrieren. Ergänzen Sie Ihre Rollläden außen mit VELUX Innenrollos für noch mehr Flexibilität und genießen Sie die Vorteile der modernen Smart Home-Technologie mit VELUX ACTIVE. Mit einer fünfjährigen Garantie und robusten Materialien bieten sie dauerhafte Qualität und Sicherheit für Ihr Zuhause.

