VELUX Dachfenster Reparatur & Wartung in Berlin & Brandenburg

Wir, die Nagai Dienstleistungsservice GmbH , haben uns in den letzten Jahren unter anderem auf die Reparatur und Wartung von VELUX Dachfenster spezialisiert. Hierzu gehören auch der Austausch und die Pflege der Dachfenster.Eine unverbindliche persönliche Beratung führen wir in unserem Ladengeschäft oder bei Ihnen zu Hause durch. Gerade, wenn Sie unsicher sind, ob es wirtschaftlich sinnvoller wäre, das bestehende Dachfenster zu reparieren oder ein neues Dachfenster einzubauen. Bei dem Erstgespräch können wir individuell auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen.Velux Dachfenster können bei guter Pflege sehr lange halten. Um die Lebensdauer Ihrer bestehenden Dachfenster zu erhöhen, sollten sie regelmäßig gewartet, repariert und gepflegt werden. Wir bieten Ihne hierfür einen speziellen Dachfenster-Check an. Bei dem Dachfenster-Check überprüfen wir die Funktionsfähigkeit des gesamten Dachfensters sowie der vorhandenen Sonnenschutzprodukte.Wartung VELUX-DachfensterBei VELUX Dachfenstern, die nicht älter als 15-20 Jahre alt sind, ist es auf jedem Fall sinnvoll einen Premium-Check, eine ganzheitliche Fenster-Wartung, durchzuführen. Dabei werden durch uns folgende Leistungen durchgeführt, um die Lebensdauer des Dachfensters deutlich zu erhöhen: Der Luftfilter in der Lüftungsklappe und die Schaumdichtung an der Griffleiste werden gewechselt. Die Butyl-Dichtungen werden erneuert und die Scharniere gefettet. Die vorhandenen Schrauben werden kontrolliert und ggf. angezogen oder erneuert. Der Einfassrahmen sowie das Abschlussprofil werden ausgetauscht. Reinigung des Eindeckrahmens von Laub und sonstigen Schmutz. Bei Dachfenster aus Holz werden die Wasserschenkel des Dachfensterflügels, Teile des Dachfensterrahmens oder ggf. der gesamte Dachfensterflügel angeschliffen und lackiert.Reparatur der VELUX-Dachfenster & RolllädenIhre VELUX Dachfenster, Solar-Rollläden (Elektro-Rollläden) oder jegliches Zubehör hat einen Schaden oder Defekt.Dann sind Sie bei uns richtig: Wir als VELUX Dachfenster-Spezialist in Ihrer Region erledigen für Sie fachmännisch die notwendigen Reparaturen unter Verwendung von originalen VELUX Ersatzteilen. Dadurch haben Ihre Dachfenster und Rollläden ebenfalls eine höhere Lebensdauer.Austausch von originalen ErsatzteilenDie VELUX Produkte wie Griffleisten sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Dennoch können Teile Ihrer Dachfenster oder Rollläden verschleißen oder es geht etwas kaputt.Defekte und gerissene Dachfensterscheiben wechseln wir fachmännisch aus, ggf. auch den gesamten Dachfensterflügel. Durch eine bessere Verglasung oder den Einbau eines Rollladens (Solar-/Elektro-Rollladen) können Sie Ihre Heizkosten erheblich senken. Manuell betriebene Dachfenster oder alte mit Infrarot gesteuerte Dachfenster können jederzeit auf Solar- oder Elektrobasis umgerüstet werden. Bedient werden die motorbetriebenen Dachfenster und Rollläden mit einem Funk- Wandsender. Mit einem Zwischenmodul natürlich auch direkt mit Ihrem Smartphone per App.Rufen Sie uns an oder kommen Sie in unser Ladengeschäft und wir, als Ihr VELUX Dachfenster-Spezialist, finden das geeignete Zubehörteil, wie z.B. Austausch der Griffleisten, Solarmotoren, Einfassrahmen, Momentfedern (Solar-Rollläden), Blendrahmen, Dichtungen, Solar-Sets, Griffe mit Sicherheitsverschlüssen, T-Verschlüsse, Federstangen, Lüftungsklappen, Fenstermotoren, Gleitprofile von den Führungsschienen (Rollläden) und noch vieles mehr.Wer unsicher ist, welche Lösung die Richtige ist, findet bei uns, der Nagai Dienstleistungsservice GmbH, die Antwort.Für mehr Fragen zur VELUX Dachfenster Reparatur/Wartung und Austausch besuchen Sie unsere Webseite oder kommen Sie zu unseren Öffnungszeiten für eine individuelle Beratung vorbei. Gerne mit einer vorherigen telefonischen Terminvereinbarung.