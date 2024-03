Insektenschutz-Plissees Spannrahmen Lichtschachtabdeckung, Insektenschutz-Systeme für alle Fensterformen in Berlin und Brandenburg

Wir, die Nagai Dienstleistungsservice GmbH, haben uns auf die Beratung, Verkauf und Montage von Insektenschutz-Systeme in Berlin und Brandenburg spezialisiert. In den letzten Jahren haben wir die unterschiedlichsten Insektenschutz-Systeme in Reinickendorf, Frohnau, Hermsdorf, Wittenau, Glienicke, Schildow und Hohen Neuendorf zur absoluten Zufriedenheit unserer Kunden verkauft und montiert.Bei der Beratung in unserem Ladengeschäft oder telefonisch überlegen wir gemeinsam welches Insektenschutzsystem für Sie wirklich sinnvoll erscheint. Danach wird ein umfassendes Aufmaß bei Ihnen vor Ort vorgenommen.Erhältlich sind die Systeme als Spannrahmen, Insektenschutz-Rollos, Plissees, Schiebetüren, Drehtüren, Pendeltüren und Lichtschachtabdeckungen.Insektenschutz-PlisseesDie Insektenschutz-Plissees sind ideal für Terrassen- und Balkontüren geeignet, wenn aus Platzgründen keine Dreh- oder Schiebetür eingesetzt werden kann. Die geringe Einbautiefe eignet sich auch bei vorhandenen Rollläden.Natürlich können die Insektenschutzplissees für nahezu jedes Fenster und jede Tür am Haus eingesetzt werden. Die Modellpalette umfasst Fliegengitter Plissees für Dachflächenfenster und gerade Fenster genauso wie Fliegengitter Falttüren. Alle Varianten haben das spezielle Gewebe: An diesem werden Sie jahrelang Freude haben, denn es kehrt nach den im Alltag üblichen Stößen einfach wieder in seine Form zurück. Darüber hinaus wird es mit Magnetbändern fixiert und faltet sich im ungenutzten Zustand auf ein Minimalmaß zusammen. Gerade einmal 2 % der eigentlichen Breite des Plissees sind wahrnehmbar.Insektenschutz-SpannrahmenDie Insektenschutzspannrahmen sind praktische Rahmen-Gitter-Elemente, welche vor einem Fenster angebracht werden, um das Eindringen von Insekten in den Raum zu verhindern. Insektenschutz-Spannrahmen werden aus speziellen feinmaschigen Geweben gefertigt, welche zwar Insekten abhalten, aber trotzdem viel Licht und Luft hindurchlassen. Die Fliegengitter Spannrahmen werden einfach in, oder vor den Fensterrahmen eingehängt. Sie lassen sich im Winter oder zum Reinigen bequem wieder herausnehmen.Darüber hinaus sind alle Varianten auch als Pollenschutzrahmen erhältlich, die mit dem ECARF Siegel für Allergiker empfohlen sind. Besonders durchlässig für Luft und Licht ist das schwarze Durchblick-Gewebe mit einer Garnstärke von 0,26 mm.Speziell für Besitzer von Haustieren gibt es das Petscreen-Gewebe, weil dieses kratzbeständig ist. Das Gewebe aus feinem Edelstahldraht richtet sich auch an professionelle Anwender wie zum Beispiel die Gastronomie.LichtschachtabdeckungDie Lichtschachtabdeckung hält nicht nur Insekten, sondern auch andere Kleintiere davon ab, in Ihren Keller einzudringen.Ebenso bietet sie zuverlässigen Schutz vor Laub und Schmutz. Das feinmaschige und zudem trittsichere Edelstahlgitter und der umlaufende Alurahmen schließen den Lichtschacht zum Boden ab. Somit entfällt die sonst übliche Stolperfalle. Eine umlaufende Bürstenabdichtung sorgt dafür, dass mögliche Unebenheiten im Mauerwerk kein Schlupfloch bilden. Ebenso sind Aufkantungen mit im Programm.Das Fliegengitter passt auf alle gängigen Lichtschächte. Es ist mit Breiten von 200 bis 2000 mm erhältlich. Es sind Tiefen von 250 bis 1300 mm möglich.Neben den drei hier vorgestellten Produkten, gibt es hier noch weitere Insektenschutz Varianten, die die kleinen Störenfriede in ihrem natürlichen Lebensraum belassen. Lassen Sie sich von uns, der Nagai Dienstleistungsservice GmbH, ausführlich beraten und wir montieren das Insektenschutzsystem – das zu Ihnen passt. Zu den beliebtesten Produkten gehören die Insektenschutz-Rollos und Insektenschutz-Plissees.