Pressemitteilung BoxID: 772690 (myrto-naturalcosmetics® Manufaktur)

Das neue Bio Parfum Basil Blossom

Das neue Bio Parfum Basil Blossom ist ein feminin-romantisches Eau de Parfum. Es vermittelt ein subtil anregendes und zugleich tief entspannendes Gefühl der Geborgenheit.



Die Kopf-, Herz- und Basisnote



In der Kopfnote, die wir bei einem Parfum zuerst wahrnehmen, verbinden sich bei Basil Blossom spritzig-grüne Bitterorangen-Zweige, zarte Neroliblüte und die weiche Süße marokkanischer Orange. Die Kopfnote ist die intensivste Note und gleichzeitig die flüchtigste eines Parfums – nach wenigen Minuten ist sie kaum noch wahrnehmbar.



Die Herznote wird geprägt von zitronig-pfeffrigem Basilikum in Vereinigung mit rosigen Nuancen von Rosenholz, Damaszener Rose und Palmarosa. Die Herznote macht mit einem Anteil von 50 bis 80 Prozent den Charakter eines Parfums aus. Sie hält den Duft wesentlich länger als die Kopfnote.



Erotisierend weiche, echte Vanille, umhüllendes Benzoeharz und warmes Sandelholz schließlich bildet die sinnlich nachklingende Basis dieses Parfums. Die Basisnote entsteht, wenn die Duftmoleküle des Parfums sich mit den individuellen Dufteigenschaften der Haut verbinden. Die Basisnote ist daher höchst individuell und macht ein Parfum auf jeder Haut einzigartig. Sie hält über mehrere Stunden an.



Bio Eau de Parfum



Bei Parfums unterscheidet man je nach Intensität zwischen Eau de Cologne, Eau de Toilette und Eau de Parfum. Ein Bio Eau de Cologne enthält ca. 4 - 5% ätherische Öle, ist sehr flüchtig im Duft und sollte daher großzügig aufgetragen werden. Im Unterschied dazu hat ein Bio Eau de Toilette einen Anteil an ätherischen Ölen von ca. 7 – 8%. Ein solcher Duft ist bereits deutlich länger anhaltend. Ein Bio Eau de Parfum schließlich enthält ca. 10% naturreine ätherische Öle und hat den am längsten anhaltenden Duft – was die besonders hochwertige Qualität unterstreicht.



Die Inhaltsstoffe im Fokus



Basil Blossom zeichnet sich durch eine optimierte Hautverträglichkeit aus. Der von uns eingesetzte Bio Alkohol ist reiner Weingeit, d.h. er ist frei von den sonst üblichen, hautreizenden Vergällungsmitteln. Gerade diese sind es, die ein nicht unerhebliches Allergiepotenzial in sich tragen. Neroli- und Rosenwasser aus kontrolliert biologischem Anbau bilden neben naturreinen ätherischen Ölen aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrollierter Wildsammlung die Basis dieses authentischen Bio Parfums.



In den meisten Naturparfums findest Du neben ätherischen Ölen auch einen geringen Prozentsatz an naturidentischen Duftstoffen - zur Abrundung und für einen länger anhaltenden Duft. Im Gegensatz dazu sind die myrto Bio Parfums 100% echte, unverfälschte Naturkosmetik. Sie kommen völlig ohne synthetische Duft- und Zusatzstoffe aus, was besondere Anforderungen an die Qualität der ätherischen Öle stellt. Alle myrto Parfums sind vegan sowie frei von Farb- oder Konservierungsstoffen.



Jedes myrto Naturparfum wird in kleinen Chargen in unserer Manufaktur hergestellt und sorgfältig von Hand abgefüllt. Die erlesenen ätherischen Öle sind weit mehr als nur ein verführerisches Dufterlebnis. Vielmehr fördern die hellen, sommerlichen Noten das emotionale Wohlbefinden und besitzen nachweislich therapeutische Eigenschaften. Sie harmonisieren Körper, Seele und Geist auf einzigartige, rein natürliche Weise.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (