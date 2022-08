"Unter der Oberfläche": Muthesius Kunsthochschule zeigt Einzelausstellung der Stipendiatin Nilofar Rezai am Donnerstag, 25. August, um 18 Uhr

Im Zentrum der Einzelaustellung Unter der Oberfläche von Nilofar Rezai steht die gleichnamige Drei-Kanal Videoinstallation, die einen radikal-intimen Einblick in die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper liefert. Dieses Thema bleibt vor dem Hintergrund von Nachrichten rund um die Abschaffung des Abtreibungsrechtes in Ländern wie Polen und den USA oder auch die hitzig geführte Debatte um den umstrittenen Paragrafen 219a in Deutschland, der erst kürzlich abgeschafft wurde, ein immer wiederkehrendes und hochaktuelles.spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11, 24103 Kiel, im Internet: https://www.spce.sh/ und bei Instagram @spce.muthesiusEröffnung: Donnerstag, 25. August, um 18 UhrÖffnungszeiten: bis 17. September immer mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnetZur Langen Nacht der Museen am Freitag, 26. August, führt Nilofar Rezai von 19 bis 20 Uhr durch ihre Ausstellung, der Eintritt ist frei.DIE MUTHESIUS KUNSTHOCHSCHULE IM INTERNET: