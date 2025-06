„Sprachkunst“: Martina Hefter zu Gast an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel

Es ist ein „klug choreografierter Roman, der eine ganz eigene Anziehungskraft ausübt“ – das sagt die Jury des Deutschen Buchpreises über Martina Hefters „Hey guten Morgen, wie geht es dir“. Darin erzählt die Autorin von der Performance-Künstlerin Juno: Tagsüber hilft sie ihrem schwerkranken Mann, nachts schreibt sie mit Love-Scammern über ihre Sehnsüchte und die große Liebe. Online spielt sie Spielchen mit Männern, die sie anlügen. Sie selbst wird zur Lügnerin. Eines Tages trifft Juno auf Benu, der ihre Behauptungen ebenso durchschaut wie sie seine. Und trotz der Entfernung zwischen ihnen entsteht eine Verbindung.



Martina Hefter, Autorin und Performerin in Leipzig, ist für ihren Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ mit dem Deutschen Buchpreis 2024 ausgezeichnet worden. „Auf faszinierende Weise verbindet der Roman den zermürbenden Alltag mit mythologischen Figuren und kosmischen Dimensionen, er navigiert zwischen Melancholie und Euphorie, reflektiert über Vertrauen und Täuschung“, lobte die Jury.



2014 von Präsident Dr. Arne Zerbst initiiert, gibt die Reihe „Sprachkunst“ mit ihren Autor*innenlesungen an der Muthesius Kunsthochschule Impulse nach Innen und Außen. Anliegen des Literaturformats ist es, die bildende Kunst in eine produktive Nähe zur redenden Kunst zu setzen. Zu Gast waren seither unter anderem Hanns Zischler, Robert Menasse, Durs Grünbein, Emine Sevgi Özdamar, Judith Hermann oder Robert Habeck mit Andrea Paluch.



- Martina Hefter stellt ihren Roman am Donnerstag, 19. Juni, um 19 Uhr auf Einladung von Arne Zerbst im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35 in Kiel, vor. Der Eintritt ist frei.

(lifePR) (