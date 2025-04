„Sprachkunst“: Franz Friedrich, Ines Habich-Milović und Martina Hefter zu Gast an der Muthesius Kunsthochschule

Robert Menasse, Durs Grünbein, Emine Sevgi Özdamar, Judith Hermann oder Robert Habeck mit Andrea Paluch – sie alle und viele mehr sind in den vergangenen elf Jahren Gäste an der Muthesius Kunsthochschule gewesen. In der Reihe „Sprachkunst“, die Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, initiiert hat, stellen regelmäßig Schriftsteller*innen ihre Romane im persönlichen Gespräch vor. Anliegen des Literaturformats ist es, die bildende Kunst in eine produktive Nähe zur redenden Kunst zu setzen.



Für Mai und Juni sind drei Lesungen geplant: Am6. Mai, gastiert Franz Friedrich an der Muthesius Kunsthochschule. Der 1983 geborene Schriftsteller erzählt in seinem Roman „Die Passagierin“ von einem Ort, der die Zukunft hätte sein sollen: Heather kehrt nach Jahren zurück in das Sanatorium, in das sie als Teenager evakuiert wurde – durch eine Zeitreise. Wie viele Evakuierte leidet Heather seitdem unter Phantomerinnerungen und dem Schmerz der Einsamkeit, denn sie hat ein Leben und eine Zukunft zurückgelassen, die sie kaum gekannt hat. Sie hofft, innere Ruhe zu finden. Friedrich hat es mit dem Roman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2024 geschafft.



Die Theatermacherin und Autorin Ines Habich-Milović ist am 24. Mai, zu Gast in Kiel. Im Gepäck hat sie ihren Debütroman „Dein Vater hat die Taschen voller Kirschen“, eine wilde Reise von einem montenegrinischen Dorf bis ins Deutschland der Achtziger. Nachdem Vater Miko auf rätselhafte Art verschwunden ist, zeichnet Mutter Rieke für Tochter Maja seine Familiengeschichte im ehemaligen Jugoslawien nach - vom katholischen Viertel Sarajevos bis ins funkelnde Stroboskoplicht der Bochumer Discos.



Martina Hefter, Autorin und Performerin in Leipzig, ist für ihren Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ mit dem Deutschen Buchpreis 2024 ausgezeichnet worden. Darin erzählt sie von der Künstlerin Juno, die tagsüber ihrem schwerkranken Mann hilft und nachts mit Love-Scammern über ihre Sehnsüchte und die große Liebe schreibt – und letztlich eine besondere Verbindung eingeht. Martina Hefter stellt ihren Roman am 19. Juni in Kiel vor.



> Am Dienstag, 6. Mai, gastiert Franz Friedrich an der Muthesius Kunsthochschule, am Dienstag, 27. Mai, stellt Ines Habich-Milović ihren Roman vor. Martina Hefter ist am Donnerstag, 19. Juni, zu Gast. Alle Lesungen beginnen um 19 Uhr im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35 in Kiel. Der Eintritt ist frei.

