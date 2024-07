Schriftsteller Michael Lentz zu Gast in der Reihe „Sprachkunst“ an der Muthesius Kunsthochschule

Wie waren sie noch, diese unheimlichen Jahre der alten Bundesrepublik: Zwischen Apfelkuchen und Zorn, zwischen Matchboxautos und Metaphysik spielt sich im Roman „Heimwärts“ eine westdeutsche Kleinstadt-Kindheit ab. Regelmäßig rutscht dem Vater die Hand aus oder man begegnet sich wortlos im Haus. Es gibt viel zu essen, und die Mutter sorgt für Ordnung und schlechtes Gewissen. Unterbrochen werden die Erinnerungen von der Stimme eines Kindes, das die alte Bundesrepublik nur noch vom Hörensagen kennt und mit all dem alten Kram heute nicht mehr viel anfangen kann. Darum geht es in „Heimwärts“, dem neuen Roman von Michael Lentz. Auf Einladung von Dr. Arne Zerbst gastiert der Schriftsteller am Dienstag, 16. Juli, mit seinem Roman im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.



Michael Lentz, 1964 in Düren geboren, ist Autor, Musiker und Herausgeber und lebt in Berlin. Zu seinen Büchern gehören die Frankfurter Poetikvorlesungen „Atmen Ordnung Abgrund“ (2013), der Roman „Schattenfroh. Ein Requiem“ (2018), der Gedichtband „Chora“ (2023) sowie der Roman „Heimwärts“ (2024). Michael Lentz wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Walter-Hasenclever-Literaturpreis.

(lifePR) (